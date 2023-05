Kaufland zachęca do odpowiedzialnych wyborów zakupowych

Jedną z barier przed podejmowaniem zrównoważonych wyborów jest brak wiedzy, jak zacząć i gdzie szukać tego typu produktów. Wobec tego Kaufland w najnowszym katalogu przybliża konsumentom ofertę zrównoważonych artykułów, zachęcając do odpowiedzialnych wyborów zakupowych.

Strategia zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland realizowana w myśl hasła „Zróbmy to razem” zakłada zaangażowanie do wspólnych działań na rzecz planety wszystkich grup interesariuszy – dostawców, partnerów biznesowych, a przede wszystkim konsumentów. Świadomość społeczna w zakresie proekologicznych postaw z całą pewnością rośnie, co sprawia, że Polacy coraz częściej wymagają zaangażowania środowiskowego również od firm. Nawet ponad 75% respondentów badania opracowanego przez Sustainable Brands zapewnia, że odczuwa większą lojalność wobec marek, które wspierają ich w podejmowaniu odpowiedzialnych wyborów zakupowych.

Promowanie zrównoważonego asortymentu

Kaufland od lat rozwija asortyment zrównoważonych produktów — artykułów wytworzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego i wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Aby zwiększyć świadomość konsumencką w tym zakresie, sieć opublikowała specjalny katalog „Dla ludzi i natury”, w którym przybliża klientom m.in. najważniejsze metody certyfikacji i znaki pojawiające się na opakowaniach artykułów, świadczące o ich zrównoważonych walorach. Kaufland posiada w asortymencie m.in. ponad 60 produktów z Certyfikatem Zrównoważonego Rybołówstwa (MSC), 480 produktów bio, 180 produktów wegańskich ze znakiem V-Label VEGAN, 100 produktów ze znakiem FAIRTRADE, 120 produktów ze znakiem RAINFOREST ALLIANCE czy 170 produktów ze znakiem FSC.

Kaufland opisuje w katalogu również inne działania, jakie podjął w kierunku zrównoważonego rozwoju asortymentu. Sieć zrezygnowała ze sprzedaży jaj świeżych pochodzących od kur z chowu klatkowego, a na opakowaniach kurczaków marek własnych stosuje klasyfikację chowu. Realizując strategię redukcji zużycia tworzyw sztucznych, Kaufland m.in. dąży do eliminacji mikroplastiku w segmencie kosmetyków, produktów do pielęgnacji ciała, środków piorących i czyszczących marek własnych. Produkty niezawierające mikroplastiku można rozpoznać po specjalnym oznaczeniu na opakowaniu „receptura bez mikroplastiku”. Sieć ogranicza także powstawanie odpadów plastikowych, zmniejszając ilość tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych, stosując materiały alternatywne lub zwiększając ich przydatność do recyklingu. Zoptymalizowane w ten sposób produkty marek własnych posiadają oznaczenie „świadomie zapakowane”.