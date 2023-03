Kaufland zachęca do programu Kaufland Card. Duża obniżka cen cukru

Od 27 do 29 marca lub do wyczerpania zapasów uczestnicy programu Kaufland Card mogą kupić kilogram cukru Diamant w cenie 3,99 zł. Cena dla klientów nieposiadających karty to 5,99 zł.