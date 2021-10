Kaufland zaoferuje dodatki za pracę w niedziele. Ile zapłaci?

Pracownicy sieci Kaufland od października otrzymają dodatek za pracę we wszystkie niedziele. Detalista postanowił przeznaczyć łącznie na dodatkową gratyfikację ok. 3 milionów złotych. Kaufland zatrudnia ponad 14 tys. pracowników. Gdyby każdy z nich dostał gratyfikację byłoby to ok. 214 zł.