Kaufland zaprasza na letnie praktyki. Płaci 3,2 tys. zł miesięcznie

Program letnich praktyk to coroczna inicjatywa Kaufland skierowana do młodych ludzi z całej Polski – nie tylko dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, ale wszystkich chcących sprawdzić się w pracy w sieci handlowej. Praktyki to okazja do zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności w międzynarodowej firmie, które ułatwiają późniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Rekrutacja do trzymiesięcznego programu praktyk potrwa do końca maja. Praktyki, które rozpoczną się w lipcu, poza wykonywaniem obowiązków zawodowych dają możliwość wzięcia udziału w inspirujących i angażujących warsztatach. Odbycie praktyk to również szansa na stałe zatrudnienie dla wyróżniających się uczestników.

- Zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja letnich praktyk, pokazało, że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia, rozwijanie swoich kompetencji oraz kwalifikacji. W tym roku mamy kolejną okazję, by pokazać naszym praktykantom, jakie korzyści u progu wejścia w życie zawodowe dają praktyki pod okiem doświadczonych pracowników naszej sieci. Poza zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji praktykanci mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 3200 złotych brutto miesięcznie – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Świadomi na rynku pracy

Przez trzy miesiące uczestnicy będą stawiać swoje pierwsze kroki w zawodzie przy wsparciu profesjonalistów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kaufland realizuje letnie praktyki obejmujące wszystkie obszary firmy: sprzedaż, logistykę, centralę przedsiębiorstwa oraz biuro regionalne w Warszawie. Do programu w centrali oraz w biurze regionalnym sieci w Warszawie zaproszeni są studenci lub absolwenci szkół wyższych, natomiast praktyki w sprzedaży oraz w obszarze logistyki mogą odbyć wszyscy chętni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia. Ponieważ celem programu jest zapoznanie młodych ludzi kompleksowo z pracą całej sieci, dlatego praktykanci z Centrum Usług Wspólnych oraz biura regionalnego będą mieli okazję do wizyty w centrum logistycznym w Woli Krzysztoporskiej Dodatkowo - podobnie jak w roku ubiegłym – będą mogli wziąć udział również w wyzwaniu Market Challenge – grze, w której praktykanci podzieleni na zespoły będą współzawodniczyć, wykonując zadania związane z codziennym funkcjonowaniem sklepów. Konkurs „Innowacje na wakacje” to kolejna nieodłączna część programu, w którym wszyscy praktykanci są zachęcani do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących optymalizacji pracy. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.