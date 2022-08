Kaufland zmniejszył zużycie plastiku o 26 proc., a Lidl o 22 proc.

Kaufland i Lidl we wszystkich krajach, w których sieci są obecne, zredukowały już zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 18%, a tym samym zbliżyły się do realizacji wyznaczonego celu REset Plastic, jakim jest ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych o 20% do 2025 roku. W Niemczech cel ten został już przekroczony: sieć Kaufland zmniejszyła zużycie plastiku aż o 26%, a Lidl o 22%.

Grupa Schwarz osiągnęła 50% maksymalnej możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych marek własnych

Grupa Schwarz postawiła sobie również za cel, aby do 2025 roku wykorzystywać w plastikowych opakowaniach marek własnych, dostępnych w Lidlu i Kauflandzie, średnio 25% recyklatu. Obecnie we wszystkich krajach wykorzystywanych jest średnio 14% recyklatu. W Niemczech Kaufland wykorzystuje go już w 29%, a Lidl w 23%. Udało się to osiągnąć w szczególności dzięki butelkom PET, do których produkcji wykorzystano 100% recyklatu (z wyłączeniem nakrętek i etykiet).

We wszystkich 32 krajach, w których dostępne są sieci Lidl i Kaufland, Grupa Schwarz osiągnęła obecnie 50% maksymalnej możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych marek własnych – co odpowiada połowie wyznaczonego celu. W Kauflandzie w Niemczech

42% opakowań marek własnych nadaje się obecnie w maksymalnym stopniu do recyklingu, a w Lidlu 58%.

Oprócz dalszych działań na rzecz redukcji tworzyw sztucznych przedsiębiorstwo będzie kładło nacisk na jeszcze większe wykorzystanie recyklatu i zwiększenie przydatności opakowań marek własnych do recyklingu.