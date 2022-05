Kawa i alkohol droższe w małych sklepach. Średnia wartość paragonu to 20,77 zł

W kwietniu 2022 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych była wyższa niż rok wcześniej, m.in. za sprawą większej mobilności (rok wcześniej w marcu zamknięte były szkoły, a także m.in. kina, siłownie i restauracje), a także przedświątecznych zakupów (rok temu Wielkanoc była obchodzona na początku maja, przez co część przygotowań miała miejsce jeszcze w marcu).

Dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 w kwietniu 2022 r.: +1,5% mdm , +10,9% rdr.

W kwietniu 2022 r. klienci przychodzili do sklepów małoformatowych częściej niż w kwietniu 2021 r., ale robili mniejsze zakupy - w kwietniu br. w przeciętnym koszyku było średnio 3,9 produktów, czyli mniej niż przed rokiem i znacznie mniej niż dwa lata wcześniej (czyli w pierwszych tygodniach pandemii, kiedy do koszyka trafiało średnio 5 opakowań produktów, przy czym na 11% paragonów pojawiało się ponad 10 produktów). Średnia liczba opakowań na paragonie zarejestrowana w kwietniu br. jest jednak wyższa niż w okresie przed pandemią (w kwietniu 2019 r. klienci kupowali średnio 3,7 produktów).

W takim samym okresie roku poprzedniego dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych rdr wyniosła: -8,3%.

Średnia wartość koszyka w kwietniu 2022 r. wyniosła 20,77 zł

Średnia wartość koszyka w kwietniu 2022 r. wyniosła 20,77 zł – to o ponad 5% więcej niż przed rokiem, ale aż o 11% mniej niż w czasie lockdownu w kwietniu 2020 r. Do wyższej niż przed rokiem wartości koszyka przyczynił się w dużej mierze wzrost cen. Znacznie droższe niż przed rokiem są podstawowe produkty spożywcze, takie jak mleko (wzrost średniej ceny o ponad 20%), cukier, olej, masło (o 40-50%), a także produkty zbożowe, jak pieczywo mąka i makaron.

Średnia cena za litr wódki czystej jest o 11% wyższa niż przed rokiem

Więcej niż przed rokiem klienci sklepów małoformatowych muszą też zapłacić za kawę oraz napoje alkoholowe. Średnia cena za litr wódki czystej jest o 11% wyższa niż przed rokiem, co przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży o 6%. W tym czasie sprzedaż piwa utrzymała się niemal na tym samym poziomie co przed rokiem, natomiast alkohole określane jako wódki smakowe (w których zawartość alkoholu jest systematycznie obniżana, przez co wzrost cen jest łagodniejszy niż w przypadku wódek czystych) odnotowały nawet niewielki wzrost sprzedaży w porównaniu z kwietniem 2021 r.

W kwietniu 2022 r. z uwagi na przedświąteczne zakupy więcej niż przed rokiem sprzedało się m.in. majonezu, dodatków do ciast czy serów twarogowych, obniżyła się jednak sprzedaż kategorii, które odnotowują duże wzrosty cen (m.in. mleka, masła czy mąki), co oznacza, że klienci wolą poszukać atrakcyjniejszych ofert w innych formatach sklepów. Znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się natomiast słodycze impulsowe i inne drobne przekąski (jak musy owocowe czy rogaliki), a także gumy do żucia – w kwietniu br. sprzedano o 25% opakowań gum do żucia więcej niż rok wcześniej, warto jednak dodać, że poziom ich sprzedaży wciąż jest znacznie niższy niż przed pandemią.

W porównaniu z marcem 2022, wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w kwietniu wzrosła o 1,5%, a liczba transakcji była o 4,5% niższa.