Kawa i owoce zachęcą do powrotu do biur?

Ponad połowa zapytanych przez SW Research osób deklaruje, że jakość kawy, którą zapewnia pracodawca ma dla nich znaczenie, a będąc w biurze, najchętniej sięgnęliby po taką z ekspresu ciśnieniowego (44 proc).

- Oczekujemy, że w biurze będziemy mogli wprawić się nią w dobry nastrój – w systemie pracy hybrydowej obserwujemy wśród pracowników większe zainteresowanie wykorzystaniem naszych ekspresów biurowych Costa – podkreśla Anna Oleksak, Capability Lead – Coffee, w Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

Wysokiej jakości kawa, „owocowe czwartki” i inne benefity to ważny, ale nie jedyny sposób na zachęcenie pracowników do częstszych wizyt w biurze. Zgodnie z wynikami dostarczonymi przez SW Research argumentami, które przemawiają do pracowników są także odpowiedni sprzęt, którego nie ma poza biurem (38 proc.), zmiana otoczenia (33 proc.) oraz szansa na zbudowanie głębszych relacji ze współpracownikami (32 proc.).