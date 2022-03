Kawowy biznes rusza z crowdfundingiem

Poprzez kampanię equity crowdfundingową na platformie Beesfund, Columbus Polska chce pozyskać 1,7 mln zł, które przeznaczy na dalszy rozwój marki Qethereal.



Qethereal wprowadza do swojej oferty kawy certyfikowane znakami Fairtrade oraz Bio Organic i jasno informuje o pochodzeniu ziaren, sposobie ich uprawy oraz obróbki, a także dacie zbioru i palenia.

– Markę Qethereal stworzyliśmy w oparciu o dwa ważne trendy. Z jednej strony jest to poszukiwanie przez konsumentów kawy wysokiej jakości, która idealnie trafi w ich gusta, z drugiej – postępująca cyfryzacja niemal każdej dziedziny życia. Uruchomiliśmy już sklep internetowy i jesteśmy na ukończeniu aplikacji zakupowej, którą za jakiś czas uzupełni „konfigurator smaku” umożliwiający dobranie ulubionego gatunku czy mieszanki. Pracujemy także nad nowatorskim rozwiązaniem, które będzie edukować w temacie kawy – zapowiada Tomasz Weczer, współtwórca marki Qethereal i prezes zarządu Columbus Polska SA.



Spółka Columbus Polska istnieje od 2020 roku, ale doświadczenie jej założycieli to ponad 20 lat na rynku HoReCa i FMCG.



– Ze względu na wypracowane przez lata relacje, rynek polski traktujemy jako naszą bazę. Jest to jednak także pierwszy krok do dalszej ekspansji. Już teraz nasza spółka posiada większościowe udziały w hiszpańskiej spółce dystrybuującej kawę Qethereal, a w planach na najbliższe miesiące jest pozyskanie takiej spółki w Słowenii. Kolejne lata to m.in. rynek niemiecki, izraelski, bułgarski oraz obecność w krajach skandynawskich. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, relacje, zaplecze logistyczne oraz know how będziemy tworzyć firmę, która nastawia się na rynek masowy, ale czerpie z najlepszych praktyk kawowego świata – mówi Tomasz Weczer, współtwórca marki Qethereal.

Crowdfundingowa emisja w drugiej połowie marca

Emisja akcji Columbus Coffee SA, która odbędzie się za pośrednictwem platformy Beesfund, została zaplanowana na 15 marca br. Poprzez finansowanie społecznościowe spółka chce pozyskać 1,7 mln zł. Środki te planuje przeznaczyć na poszerzenie asortymentu, rozwój aplikacji na smartfony oraz cyfrowych rozwiązań służących personalizowaniu kawy, a także ekspansję na rynkach zagranicznych. – Działając jako Columbus Coffee, w ciągu 10 lat osiągnęliśmy sprzedaż kawy w segmencie HoReCa na poziomie przekraczającym 100 ton, generując obrót rzędu 43 mln zł.Teraz jako Columbus Polska SA chcemy osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Naszą ofertę będziemy sukcesywnie poszerzać o kolejne produkty, kawę w kapsułkach, ale także butelkowaną wodę do zaparzania kawy oraz mleka roślinne dla baristów. Środki z emisji przeznaczymy również na innowacyjne działania edukacyjne oraz promujące kawy wysokiej jakości – mówi Tomasz Weczer.