Kazar: Galerie handlowe stały się chłopcem do bicia

Mam wrażenie, że galerie handlowe stały się chłopcem do bicia. Różne branże, w tym m.in. hotelarze i właściciele stoków, broniąc swoich racji, wciąż powoływali się na argument: nas zamykacie, a w galeriach tłumy. W efekcie władze uznały centra handlowe za niewygodny podmiot - uważa Artur Kazienko, prezes zarządu Kazar i wiceprezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.





Czy Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług dostał jakieś sygnały zapowiadające trzeci lockdown galerii handlowych?

Artur Kazienko, prezes zarządu Kazar i wiceprezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług: Absolutnie nie. Decyzja jest niezrozumiała, szczególnie że zaprzecza kryteriom wprowadzania żółtych i czerwonych stref oraz kwarantanny narodowej, o których premier mówił dwa tygodnie temu. Dla nas jest to całkowite zaskoczenie. Mam wrażenie, że galerie handlowe stały się chłopcem do bicia. Różne branże, w tym m.in. hotelarze, czy właściciele stoków, broniąc swoich racji, wciąż powoływali się na argument: nas zamykacie, a w galeriach tłumy. W efekcie władze uznały centra handlowe za niewygodny podmiot.

Tymczasem ruch w galeriach nie był chyba specjalne imponujący, prawda?

Oczywiście. Zwracam uwagę na to, że wynajmujący podają wyniki odwiedzalności w całym obiekcie, a nie w poszczególnych sklepach. Za chwilę będziemy mieć taką sytuację: butiki w galeriach zostaną zamknięte, ale wynajmujący za okres od 28 grudnia do 15 stycznia nie zanotują odwiedzalności na poziomie „0”, bo przecież klienci będą nadal przychodzić do hipermarketów. Tu pojawia się kolejny paradoks. Dzisiaj blokuje się handel w centrum handlowym, ale nie na ulicy czy w retail parku. Skutek mamy taki, że napędzany jest gigantyczny ruch i zarobek hipermarketom, które według rządzących i związkowców z Solidarności, wykorzystują pracowników, przez co został wprowadzony zakaz handlu w niedziele. Wychodzi na to, że zamknięta została konkurencja dla hipermarketów, bo przecież one sprzedają też mnóstwo produktów wcale nie pierwszej potrzeby. Dostały od rządu bonus.

Wiemy, że galerie były kontrolowane skrupulatnie. Może one wykazały nieprawidłowości?

Żadnych. Przeprowadziliśmy ankiety na temat bezpieczeństwa handlu w galeriach. Nie zdążyliśmy nawet tych danych opublikować. Wyniki pokazują, że na trzy tysiące ankietowanych sklepów odnotowano dwa mandaty. Wszystkie pozostałe kontrole dały rezultat pozytywny. Gigantyczna większość - bez uwag. To pokazuje, że nie ma mowy o poważnych naruszeniach przepisów antycovidowych.

