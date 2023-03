Kerfuś będzie sprzedawał reklamy. Carrefour i Publicis Groupe tworzą spółkę

24 lutego br. do UOKiKu wpłynęło zgłoszenie ws. utworzenia przez Carrefour SA z siedzibą w Massy oraz Publicis Groupe SA z siedzibą w Paryżu wspólnego przedsiębiorcy.

Carrefour i Publicis Groupe. Jest fuzja

Koncentracja dotyczy powołania przez Carrefour SA oraz Publicis Groupe SA wspólnego przedsiębiorcy. Będzie on świadczył usługi w zakresie Retail Media głównie w Europie.

Carrefour SA jest ostateczną spółką kontrolującą „Grupę Carrefour”. Zakres działalności Carrefour SA obejmuje m.in tworzenie, nabywanie i prowadzenie, we Francji i za granicą, sklepów zajmujących się sprzedażą wszelkich przedmiotów, produktów, artykułów spożywczych i towarów, a także świadczenie wszelkich usług, które mogą zainteresować klientów w ramach tych sklepów. Obejmuje ona również zakup, produkcję, sprzedaż, reprezentację i pakowanie wspomnianych produktów, artykułów spożywczych i towarów.

Publicis Groupe SA jest ostateczną spółką kontrolującą „Grupę Publicis”. Grupa Publicis to międzynarodowa grupa zajmująca się reklamą i public relations. Jest trzecią co do wielkości grupą komunikacyjną na świecie i jest zorganizowana w cztery "ośrodki rozwiązań": Publicis Communications, Publicis Media, Publicis Sapient i Publicis Health.

Carrefour w Polsce. Liczba sklepów spada

Według raportu Grupy Carrefour za 2022 rok, liczba sklepów sieci w Polsce to 928. Na koniec 2021 roku spółka Carrefour Polska prowadziła sprzedaż w 955 sklepach, co oznacza, że detaliście ubyło w sumie 27 placówek.