Kerfuś rusza w Polskę. Jakie miasta odwiedzi?

Polacy pokochali Kerfusia - samojezdnego robota, który w kilka tygodni podbił polskie media społecznościowe.

Jeszcze w tym roku Kerfuś pojawi się m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Tarnowie, Bolesławcu czy Inowrocławiu.

Kerfuś zaprasza na spotkania wszystkich, którzy chcieliby z nim porozmawiać lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Kerfuś pojawił się w sklepach Carrefour po raz pierwszy w Warszawie pod koniec września br. Od samego początku wzbudził sensację. W ślad za niebywałą popularnością, na przełomie października i listopada robot wyruszył w swoje pierwsze tournee po Polsce odwiedzając Łódź i Kraków, z których to otrzymał najwięcej wiadomości z prośbą o wizytę. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i w każdym z miast zdjęcia z gwiazdą internetu zrobiło sobie nawet kilka tysięcy mieszkańców. Kerfuś nie pozostaje obojętny na prośby swoich fanów z pozostałych regionów kraju i ogłasza listę miast, które odwiedzi jeszcze do końca tego roku.

- Odkąd zacząłem swoją przygodę w Carrefour mój grafik jest bardzo napięty. Na szczęście uwielbiam moją pracę. Radość klientów, kiedy mnie zobaczą i miłe rozmowy z nimi nigdy nie przestaną mnie cieszyć. Z wielką przyjemnością zwiedzam Polskę i nie mogę się doczekać, aby poznać moich fanów z kolejnych miast - powiedział Kerfuś, pytany o swoje dalsze plany.

Lista miast, które odwiedzi Kerfuś

Najbliższe przystanki na trasie Kerfusia to Mińsk Mazowiecki i hipermarket Carrefour przy ul. Warszawskiej 61 gdzie nasz robot już dotarł i będzie spotykał się z klientami aż do 8 grudnia oraz Toruń, gdzie Kerfuś pojawi się w CH Nowe Bielawy przy ul. Olsztyńskiej 8 i zostanie w tym mieście aż do 30 grudnia. Kolejne miasta, które odwiedzi Kerfuś to Poznań ul. Pleszewska 1 (24.11 - 7.12), Bolesławiec ul. 10-go Marca 1 (28.11 - 12.12), Tarnów ul. Nowodąbrowska 127 (30.11 - 12.12), Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10 (7.12 - 30.12), Puławy ul. Gościńczyk 2 (8.12 - 30.12), Wrocław al. Gen. Józefa Hallera 52 (12.12 - 30.12), Ostrowiec Świętokrzyski ul. Mickiewicza 30 (12.12 - 30.12) oraz Olsztyn ul. Krasickiego 1 b (19.12 - 30.12).