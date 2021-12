Kętrzyński vs. Kielecki. Majonezowa wojna rozpala konsumentów

A więc wojna!

Obie marki zdobyły maksymalną liczbę punktów. Taki wynik cieszy zwycięzców, ale uwagę obserwatorów wzbudziło co innego: autentyczna wojna plemienna „wyznawców” poszczególnych marek, jaka rozegrała się w ponad 2000 komentarzy.

Patrząc na ten wybuch emocji, można rzec: powiedz mi, jaki majonez wybierasz, a powiem ci, kim jesteś... Obnoszenie się z zamiłowaniem do jednego gatunku sosu wywołuje nawet „majonezowy szowinizm”, czyli wywyższanie ulubionego smaku połączone z ostrą negacją smaków innych marek.

Kętrzyński ma swoich wyznawców, fot. mat. pras.

Inny ciekawy wniosek: w kształtowaniu gustów miłośników majonezu znaczącą rolę odgrywa marketing szeptany.

Młodzież przywiązana do marki

– Nasz oręż to patriotyzm lokalny i smak oparty na tradycyjnej recepturze – śmieje się Leszek Kuszczak, p.o. prezesa zarządu MAJONEZY SPPH w Kętrzynie, podsumowując ten zabawny konflikt. – Jako patriota, „Kętrzyniak” raczej studzi emocje, ale kiedy trzeba – potrafi pokazać mazurską zadziorność. Widać to w mediach społecznościowych, gdzie fani naszego smaku stają bezkompromisowo w obronie „Kętrzyniaka”. Jacy są nasi konsumenci? Kulturalni, przywiązani do naszego regionu, bardzo wierni naszej marce i, co cieszy, coraz młodsi – dodaje.