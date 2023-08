Kid adults - ich zakupy to gratka dla handlu

Do grupy kidults należą głównie osoby z generacji Z oraz Millenialsi. To oni wyrastali na fali serii z superbohaterami, a teraz, będąc osobami dorosłymi, mogą wrócić do sympatii i pragnień dzieciństwa. Gen Z wychowana jest na Gwiezdnych Wojnach i komiksach z superbohaterami DC. Millenialsi chłonęli Czarodziejki z Księżyca, produkcje Marvela i Harry`ego Pottera. Dlatego też obecnie dorośli fani serii często sięgają po często kunsztownie wykonane zabawki nawiązujące do świata ich bohaterów.

Zjawisko kidultów rośnie w siłę, a marki to dostrzegają. Wiele firm wprowadza do swojej oferty specjalne serie produktów, z myślą o dorosłych. Co więcej, prowadzą również specjalną komunikację, właśnie do tej grupy odbiorców.

Trend kid adults widoczny jest również poza strefą zabawek. Zauważyć go można m.in. w branży fashion. W popularnych sklepach do łask doszły T-shirty z postaciami z bajek i kreskówek z lat 80. i 90. Podobnie rzecz ma się w branży beauty, gdzie marki wychodzą z seriami kosmetyków inspirowanymi bajkowymi bohaterami. Nie można nie wspomnieć o branży filmowej. Kid adults mocno wkracza również do kin, w których premiery mają filmy z postaciami ze znanych z lat młodości zabawkami czy bohaterami, tworzone z myślą o dorosłych odbiorcach.

Wszystko wskazuje na to, że rosnący w siłę trend nie jest jedynie chwilową modą. Można podejrzewać, że pozostanie z nami na dłużej i będzie ważną częścią naszej branży. Obserwując go, a także odkrywając potrzeby kid adults, nasza marka – pod koniec 2022 roku – wypuściła markę Miniverse, a w niej serię Make it Mini Food, czyli mini zabawki imitujące jedzenie. Proces wymagający skupienia oraz element kolekcjonerski był strzałem w dziesiątkę, co widać na podstawie licznych materiałów video w mediach społecznościowych. Zainteresowanie tymi produktami było tak duże, że dostępna jest również nowa seria Lifestyle, dzięki której można zrobić mini pachnącą świecę czy zadbać o mini kwiatki – mówi Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland.

Zabawki, gry, kreskówki – wszystko to pozwala na chwilę zapomnieć o pracy, problemach, zrelaksować się, odnaleźć w sobie radość i poczucie bezpieczeństwa, które kojarzy się z dzieciństwem. Dla wielu kidultów jest to swoisty sposób na odstresowanie po ciężkim dniu pracy. W czasach, kiedy tempo życia jest tak szybkie, a od nas wymaga się ciągłego dostosowywania się do nowych sytuacji, zabawa, która pozwala na odrobinę bezmyślności, jest bezcenna.

Potrzebę odstresowania się potwierdza również rosnąca popularność zabawek sensorycznych i antystresowych. Piłeczki, gniotki, masy plastyczne do rozciągania coraz częściej towarzyszą pracownikom szukającym sposobów na rozładowanie napięć i codziennych frustracji.