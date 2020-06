Kiedy mniejszy przejmuje większego. Czy Netto poradzi sobie z siecią generującą 200 mln zł straty?

fot. materiały prasowe, na zdj. sklep sieci Netto

Janusz Sroka, prezes Netto Polska, w kwietniu br. deklarował, że się nie zamierza zwalniać tempa rozwoju w Polsce, a wręcz przeciwnie. Wtedy niewielu ekspertów rynku mogło się domyślać, że oznacza to przejęcie Tesco Polska! Kupno tak dużej puli nieruchomości to bardzo odważny ruch – sieć niespełna 400 supermarketów generująca przychody na polskim rynku w wysokości ok. 3,5 mld zł i zysk w kwocie 95 mln zł przejmuje ponad 300 hipermarketów generujących 7,1 mld zł przychodów.

Skoro sieć Netto posiadająca olbrzymie zaplecze know-how ze strony duńskiego koncernu Saller, zdecydowała się na taki krok, warto się jej przyjrzeć. W końcu 7 tys. osób pracujących do tej pory w Tesco Polska zmieni pracodawcę, a czołowi retailerzy w Polsce zyskują olbrzymią konkurencję! Netto, które już teraz posiada 386 sklepów w Polsce dysponować będzie 687 placówkami.

Netto Polska to wywodząca się z Danii sieć handlowa, która w ciągu 24 lat swojej obecności na polskim rynku wypracowała pozycję jednego z największych sprzedawców detalicznych w naszym kraju. Największa firma handlowa w Danii ma w sumie blisko 1400 różnych sklepów, w tym m.in.: Salling, Fotex czy Bilka.

Pierwszy sklep Netto w Polsce powstał w 1995 r. przy ul. Emilii Gierczak w Szczecinie. Firma ma obecnie ponad 380 sklepów i trzy magazyny dystrybucyjne, zatrudnia ponad 5 tys. osób. Sieć jest dobrze znana w południowej, zachodniej, północnej i środkowej Polsce.

Asortyment zakłada ok. 95 procent produktów od polskich dostawców. Poza Polską sieć obecna jest w Danii i Niemczech.

Głównym wyróżnikiem Netto Polska jest koncept dzierżawców. Są to stoiska piekarnicze oraz mięsne (ponad 100 firm) lokalnych firm, które są mocno rozpoznawalne w danym regionie. Aktualnie firma rozwija się w nowym koncepcie pod hasłem „Zakupy w skandynawskim stylu” i cyklicznie poddaje renowacji wszystkie istniejące placówki.

W 2019 roku sieć Netto otworzyła 10 sklepów i osiągnęła zysk netto w wysokości 95.031 tys. zł. W sprawozdaniu za ubiegły roku firma podała, że wciąż zamierza aktywnie inwestować na polskim rynku. Zarząd przewidywał, że w 2020 roku zostanie otwartych 20 nowych sklepów, a w kolejnych latach otwieranych będzie rocznie około 25 nowych sklepów. W 2018 r. spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 85.598 tys. zł.

Wynik netto całej Grupy Salling w 2019 r. po opodatkowaniu to 2,29 mld koron duńskich (blisko 1,4 mld zł), a przed standardem MSSF 16 to 2,42 mld (1,47 mld zł), co jest drugim najlepszym wynikiem w historii firmy. EBIT wyniósł 4,0 proc., a EBITDA 7,2 proc.

Z kolei spółka Tesco Polska uzyskała w roku finansowym 2019/2020 sprzedaż na poziomie 1,3 mld funtów (około 7,1 mld zł), notując stratę operacyjną na poziomie 24 mln funtów (strata przed opodatkowaniem). Sieć jest obecna w Polsce od 1995 roku (pierwszy sklep został otwarty w 1998 roku).