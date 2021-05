Kiedyś kogel-mogel dziś jajka z niespodzianką. Przepaść w upodobaniach słodyczowych

Wata cukrowa to jeden z przysmaków dzieciństwa. Fot. materiały prasowe

Według badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Słodka Równowaga” ulubionym przysmakiem najmłodszych są jajka z niespodzianką – takiej odpowiedzi udzieliło ponad 36 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: chipsy i prażynki oraz żelki i galaretki.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla kampanii „Słodka Równowaga”, obecne upodobania dzieci dotyczące słodyczy różnią się diametralnie wobec upodobań z przeszłości. Obecnie dzieci mają znacznie większy wybór, niestety, ich smakołyki są też znacznie mniej „zdrowe”. Pokolenia łączy jednak jeden produkt – jest nim czekolada.

Błyszczą i strzelają

- Dzisiejsze desery diametralnie różnią się od tych, które pamiętamy z naszego dzieciństwa. Uzbrojone w strzelającą posypkę lody, wielokolorowe żelki i jajka z niespodzianką – obecnie od słodkości dzieci wymagają czegoś więcej, niż jedynie zaspokojenia ochoty na słodki smak. Jedzenie słodyczy często wiąże się z sympatią do danego bohatera z bajki, który jest widoczny na opakowaniu, przez co zawartość paczki może wydawać się smaczniejsza. Czasami do zakupu zachęca obecność w żelkach jadalnego brokatu lub innej błyszczącej posypki. Nawet kupując lody mamy do wyboru coś więcej niż „zwykłą” truskawkę lub wanilię. Teraz dzieci mogą spróbować smaku gumy balonowej, smerfowego czy kaktusowego. Dodatkowo niektóre lody „strzelają” w buzi, co stanowi dodatkową atrakcję w trakcie ich spożywania – czytamy w raporcie.

Żelki i galaretki to kolejny niezastąpiony przysmak, według prawie 25% badanych. Są kwaśne lub mleczne, owocowe lub o smaku coli, mogą mieć kształty węży, żab, wiśni i misiów.

Chociaż smaki dzieciństwa obecnie różnią się od tych sprzed lat, to jest jeden taki produkt, który łączy pokolenia. W badaniu 21 % ankietowanych odpowiedziało, że ich dzieci uważają czekoladę za swój ulubiony deser.

Kogel-mogel i ciasto

Jeszcze w latach 80. i pod ich koniec słodycze prezentowało się dzieciom i młodzieży z okazji świąt, urodzin czy imienin. Można powiedzieć, że potrafiliśmy jeść je bardziej racjonalnie, zachowując „słodką równowagę”. Najpopularniejsze w tamtym czasie były proste desery, głównie na bazie cukru i kilku dodatkowych składników, najczęściej tych, które akurat były pod ręką. I chociaż często takie desery nie zachwycały kolorami czy formą, to ich smak jest zdecydowanie nie do podrobienia.

- Podstawowe składniki deserów z naszego dzieciństwa opierały się na składnikach dostępnych w sklepach – a tu jak wiadomo wybór był niewielki. Nie było mowy o barwnikach czy ozdobach do ciast – babcie i matki musiały samodzielnie doskonalić sztukę dekorowania słodyczy. Główne składniki używane wtedy w kuchni to cukier, jajka, mąka, mleko, mleko w proszku, czasem kakao i czekolada, a raczej częściej wyrób czekoladopodobny, bo prawdziwa była raczej niedostępna na rynku – komentuje ekspert kampanii „Słodka Równowaga”, mgr Jadwiga Przybyłowska, dietetyk.

Pomimo powszechnej niedostępności, to właśnie czekolada przez 24% ankietowanych została wskazana jako ulubiony deser z dzieciństwa. Kolejnym przysmakiem dzieci w minionych dekadach było domowe ciasto. Ciasta naszych babć chociaż nie zachwycały kolorami, na tortach nie gościły kolorowe postacie z bajek, ani figurki z marcepanu, to 19% badanych wskazuje ten właśnie deser, jako hit ich dzieciństwa. Kolejnym najczęściej wspominanym deserem wśród ankietowanych jest kultowy kogel-mogel.

Na kolejnych miejscach badani wskazywali na popularne niegdyś ciepłe lody, budynie, przekładane wafle, a także watę cukrową.