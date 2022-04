Kiełbasa Beskidzka rusza w trasę

Już 1 maja rozpocznie się akcja promocyjna nowego produktu marki Duda. Do kilkudziesięciu polskich miast zawita specjalny food truck, który przy wybranych sklepach będzie prezentował klientom nowy produkt w wersji grillowanej. To akcja paragonowa, połączona z degustacją – każdy kto przy food trucku okaże paragon, na którym znajduje się produkt Duda Nasze Polskie, otrzyma zarówno grillowaną Kiełbasę Beskidzką do degustacji, jak i opakowanie samplowe z produktem. Będzie można też spróbować kabanosów Nasze Polskie.

- Przez blisko dwa miesiące nasz food truck przejedzie osiem tysięcy kilometrów, od Beskidów aż po Suwałki. Zaczynamy w Wiśle, beskidzkim kurorcie, zwanym Perłą Beskidzką, gdzie przy naszym food trucku odbywała się będzie degustacja Kiełbasy Beskidzkiej. Tam akcja potrwa przez całą majówkę, od 1 do 3 maja, później nasz wóz ruszy w trasę, żeby wrócić do Wisły na 25 czerwca, wtedy też odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski w Grillowaniu – mówi Edyta Zębala, dyrektor marketingu ZM Silesia.