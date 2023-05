Kiełbasa drożeje, masło i olej tanieje - czyli co się dzieje z cenami w hipermarketach?

Jakie ceny w Auchan?

W kwietniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie od 369 zł do 383 zł w zależności od miasta. To spadek względem cen z lutego, gdy podobne zakupy kosztowały od 382 zł w Lublinie do 394 zł na Górnym Śląsku. Rok temu w kwietniu za podobne zakupy płaciliśmy ok. 310 zł. To oznacza wzrost cen w ujęciu rdr. o 60-70 zł. W ostatnim czasie w Auchan drożała margaryna, jaja, czekolada i dżem, banany ale taniało masło, jabłka, cytryny, pomarańcze, schab, mleko i cukier (co prawda tylko o 20 groszy/kg, ale jednak).

Ceny w Kauflandzie

W sieci Kaufland w kwietniu 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 403-405 zł. To duży skok w porównaniu z lutym gdy płaciliśmy 385-386 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 330 zł. Oznacza to, że podwyżki w tej sieci rdr. sięgnęły 70-75 zł. W Kauflanfdzie w ostatnim czasie podrożał chleb, jaja, papryka, kiełbasa i herbata, ale potaniał olej, ser żółty i masło, pieczarki i pomidory.

Ceny w E.Leclerc

E.Leclerc proponuje 50 produktów FMCG w cenie od od 422 do 424 zł, czyli podobnie jak w lutym 2023 i o ok. 70-80 zł drożej niż w kwietniu 2022 (340 - 350 zł). W E.Leclerc podrożał chleb, herbata, cytryny, jabłka, kawa, jaja, kiełbasa. Potaniał natomiast schab i ser żółty, banany, pomidory i papryka.

Ceny w Carrefourze

W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztowało w kwietniu od 428 do 431 zł. w zależności od miasta. W lutym br. ceny wahały się od 410 do 420 zł w zależności od lokalnych promocji. Oznacza to, że w dwa miesiące ceny poszły w górę o 10-20 zł w zależności od miasta, a na przestrzeni roku o blisko 100 zł (335 zł w kwietniu 2022). W Carrefourze ostatnio podrożała herbata, papryka i pomidory ale potaniał olej i margaryna.

Monitoring przeprowadzony w weekend 14-15 kwietnia 2023 roku przez ankieterów dlahandlu.pl.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.