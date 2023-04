Kiełbasa, ketchup, chleb. Co potanieje, a co podrożeje na grilla?

Ile zapłacimy za produkty na grilla

Według średnich cen z kwietnia br., które odnotowaliśmy w dyskontach, poszczególne produkty kosztują: chleb 4,36 zł; kiełbasa 20,05 zł; musztarda 3,49 zł; ketchup 6,06 zł; napój 2,19 zł i piwo 3,73 zł. Cały koszyk to obecnie wydatek rzędu 40,33 zł.

Rok temu taki sam koszyk produktów kosztował 43,11 zł. Jest więc nieznacznie taniej niż w kwietniu 2022 roku.

W ubiegłorocznym badaniu ceny wybranych przez nas produktów kształtowały się następująco: chleb 5,73 zł; kiełbasa 23,21 zł; musztarda 2,68 zł; ketchup 4,86 zł; napój 2,99 zł; piwo 3,64 zł.

Droższa jest musztarda, ketchup i piwo. Średnia ceny kiełbasy podwawelskiej jest w tym roku niższa za sprawą atrakcyjnej oferty Lidla (11,90 zł/kg). Potaniał chleb, napój Tymbark również można kupić w cenie niższej niż przed rokiem. Czy to oznacza, że podwyżki wyhamują?

Jak wynika z kwietniowego badania Koszyka cen dlahandlu.pl na zakup 50 podstawowych produktów trzeba wydać obecnie od 386 zł w Lidlu, przez 400 zł w Biedronce i Netto po do 421 zł w Aldim. Masło znowu kosztuje 5,79 zł za kostkę, mąka - 2,80 zł, a olej ok. 11 zł. W dyskontach papryka ciągle droga prawie 22 zł. Za 10 sztuk najtańszych jaj trzeba zapłacić co najmniej 8,5 zł. Rok temu było to ok. 6 zł. To już drugie badanie Koszyka cen z rzędu, w którym Lidl był w stanie znacznie wyprzedzić konkurentów i zaoferować 50 podstawowych produktów w cenie 386 zł, czyli 14 zł taniej niż inne dyskonty, ale zakupy w tym formacie nadal są znacznie droższe niż w kwietniu 2022 roku. Sieci zapewne przygotują na sezon grillowy promocyjne ceny, skorzystają też użytkownicy aplikacji lojalnościowych. Nadal jest jednak drogo, a jedna jaskółka póki co wiosny nie czyni...