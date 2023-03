Kiermasz Wielkanocny w Blue City to świąteczna edycja goszczącego co miesiąc w Blue City Jarmarku Produktów Regionalnych. Kiermasz jest okazją, by poczuć przedświąteczną atmosferę i zaopatrzyć się w dobrą, tradycyjną żywność. W Blue City kupimy jaja, wędzone ryby, różnego rodzaju sery, wędliny, przysmaki z gęsi i kaczek, pieczywo, wielkanocne ciasta i wiele innych produktów. Wszystko świeże i naturalne, bo wykonywane według tradycyjnych i regionalnych receptur. Smakoszy gotowych potraw z pewnością ucieszą stragany z gotowym białym barszczem, bigosem, pierogami, naleśnikami, racuchami czy kartaczami.

Nie zabraknie też miodów z przydomowych pasiek oraz pysznych, tegorocznych przetworów. Wystawcy przygotowali domowej roboty chrzan, żurawinę, grzyby, kiszonki oraz powidła

i dżemy.

Kiermasz Wielkanocny proponuje również produkty spożywcze spoza granic Polski. Podczas targu można nabyć produkty kuchni międzynarodowej – win, oliwek, herbat, słodyczy przypraw i innych specjałów z Litwy, Włoch, Węgier oraz Azerbejdżanu.

Poszukujący ozdób świątecznych znajdą stoiska z ozdobami świątecznymi, pisankami, kurczakami i palmami wielkanocnymi.