Kilkunastoprocentowe podwyżki wynagrodzeń są w obecnych realiach koniecznością

Rekordowa inflacja, wracająca pandemia i ekspresowy Polski Ład.

Przedsiębiorcy: „Rok 2022 w wielu firmach budzi lęk”.

- Podstawą każdej działalności musi być stabilność. Obecnie jesteśmy narażeni na ogromną ilość zmiennych, które powodują, ze jakiekolwiek przewidywanie planów na przyszły rok jest niemożliwe. Przy obecnej inflacji ceny paliw, gazu, prądu, ale i surowców metalowych czy węgla już teraz są na tak wysokim poziomie, że żaden sektor gospodarki nie będzie w stanie uniknąć podwyżek od nowego roku. Przedsiębiorcy robią, co mogą, by nie przerzucać kosztów na klientów, ale tak się dłużej nie da. Najbardziej widoczne jest to w takich sektorach jak transport, budownictwo czy produkcja. Inflacja wywróciła do góry nogami wszelkie szacunki finansowe zakładane na początku 2021 roku, a przypomnę, że były to szacunki bardzo ostrożne ze względu na pandemię koronawirusa – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Inflacja o krok od 7 procent. To najwięcej od 20 lat „Z tej rozpędzonej karuzeli łatwo można wypaść”

Ostatni odczyt Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje szacunki inflacyjne na poziomie 6,8%. Formalnością więc wydaje się wzrost do 7%, a nawet 7,5%. To oznaczać będzie tylko jedno – w listopadzie i w grudniu ceny wzrosną jeszcze bardziej, a przedsiębiorcy robiąc szacunki kosztów na rok 2022 będą musieli uwzględnić kolejne wzrosty kosztów działania. Prognozy nie są optymistyczne, bo wzrost cen paliw, prądu i gazu generuje konieczność ponoszenia kosztów usług i produktów w każdej dziedzinie gospodarki. Nieuchronne są również wzrosty kosztów pracowniczych, bo kilkunastoprocentowe podwyżki wynagrodzeń są w obecnych realiach wręcz koniecznością.

- Przedsiębiorcy i konsumenci znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Z tej rozpędzonej karuzeli łatwo można wypaść. Wielu przedsiębiorców już teraz ma problemy z pozyskiwaniem surowców oraz z regulowaniem swoich zobowiązań wobec dostawców, którzy windują ceny do góry. Rosną koszty pozyskiwania materiałów budowlanych, metalu, aluminium, papieru czy drewna. Zdecydowanie wyższe są również koszty żywności. Nie da się ukryć, że to wszystko jest dodatkowo wzmocnione efektem rekordowych wzrostów cen paliwa, które obecnie w naszym kraju są najwyższe w całej Unii Europejskiej. Prawie 30% rok do roku oraz 3% miesiąc do miesiąca. Inflacja generuje gigantyczną presję na przedsiębiorców, którzy mówią wprost, że prowadzenie ich biznesów jest coraz trudniejsze do zbilansowania – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.