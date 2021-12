Kinder Niespodzianka bohaterem filmu fabularnego. W obsadzie Ibisz, Maserak, Halejcio

Produkcja oparta została na modelu partnered content – marka KINDER Niespodzianka wspiera realizację promocję i dystrybucję treści.

„Świat pełen Niespodzianek” to opowieść o przyjaźni. Czwórka młodych bohaterów – Lila, Kamil, Aleks i Wiki musi przejść długą drogę ze szkolnego korytarza do baśniowego lasu i krainy lodu, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki KINDER Niespodzianka.

Zobaczymy Stanisława Karpiela-Bułeckę w roli orła, Krzysztofa Ibisza jako łosia oraz Antoniego Królikowskiego, Rafała Maseraka i Adama Zdrójkowskiego jako szopy pracze. Wiewiórki, a właściwie wiewióenserki to Klaudia Halejcio, Magdalena Kajra Kajrowicz i Wiktoria Gąsiewska. Nauczycielkę zagra Katarzyna Moś, w której wykonaniu usłyszymy piosenkę przewodnią musicalu „Drogowskazy”.

Podróż głównych bohaterów po świecie niespodzianek została wyprodukowana dzięki technologii Virtual Film Production.