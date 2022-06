King Cross Marcelin ze sklepem Medicine oraz butikem Poloneska

Branża fashion jest w fazie wzrostu – według prognoz w latach 2022-2026 polski rynek odzieży będzie rósł w tempie 8,5% rocznie, a sprzedaż na koniec tego okresu osiągnie szacowaną wartość na poziomie 15,9 mld euro. Krajową produkcję wspierają też konsumenci – aż 84% z nich posiada już ubrania od polskich marek. Ponad połowa badanych docenia wygodę i jakość, a dla 44% głównym wyróżnikiem jest korzystna cena. Co czwarty Polak, kupując od rodzimych marek, chce wspierać lokalne firmy.

– Segment modowy stanowi ważną część oferty centrum handlowego, dlatego staramy się regularnie aktualizować portfolio King Cross Marcelin, by zaskakiwać mieszkańców Poznania nowymi propozycjami. Zależy nam na zróżnicowanej ofercie, trafiającej do różnych grup odbiorców. Stawiamy zarówno na rozpoznawalne brandy, jak Medicine, ale też na oryginalne i autorskie projekty, które reprezentuje Poloneska. Obydwie marki mają polski kapitał, co również doceniają konsumenci – tłumaczy Joanna Dudzic, Asset Manager w EPP.