Kino na leżakach i koncerty w Westfield Arkadia

Wydarzenia ruszyły rozpoczęły się 23 czerwca i potrwają do 18 sierpnia 2022 roku. Co czwartek odbędzie się seans w ramach kina na leżakach. Za każdym razem wyświetlony zostanie inny film, tak więc do obejrzenia będzie dziewięć pozycji. W dniach: 30 lipca oraz 6 i 13 sierpnia będzie można wziąć udział w koncercie grupy jazzowej JSP Ensemble.

Udział zarówno w seansach, jak i koncertach jest bezpłatny. Dodatkowo każdego dnia na terenie centrum można zwiedzać galerię sztuki Ado-art, która prezentuje prace najwybitniejszych polskich i zagranicznych współczesnych artystów. Galeria jest nowym najemcą Westfield Arkadia.