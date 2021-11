Kiszeczka ze sklepem i bistro w Faktorii w Konstancinie

We wnętrzu lokalu zastosowano nowoczesne rozwiązania, jak np. lady grawitacyjne o długości ponad dziewięciu metrów. Pozwalają one na wyeksponowanie pełnego asortymentu marki Kiszeczka, w tym wyrobów garmażeryjnych Karczewskiej Kuchni Domowej, wśród których dostępne są również produkty wegetariańskie.

W sklepie znalazło się również miejsce na strefę bistro z grillem, który pozwala na bieżące przygotowywanie świeżych dań przez szefa kuchni, pracującego na stałe w sklepie. Dodatkowa, specjalistyczna lada grzewcza umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury przygotowywanych przez kucharza potraw.

Na przestrzeni 123m2 znalazło się również miejsce na szafy do sezonowania wołowiny, która od lat jest hitem sprzedażowym marki Kiszeczka, a także dystrybutory odpowiednio wyselekcjonowanych win oraz prosecco, stanowiących uzupełnienie oferty mięsno-wędliniarskiej.





Firma Kiszeczka istnieje od 1936 roku, kiedy dziadek obecnych właścicieli rozpoczął produkcję wędlin. Firma jest zlokalizowana w Karczewie pod Warszawą.