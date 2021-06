KitKat w wersji wegańskiej w sklepach Żabka

KitKat w wersji dla wegan pojawi się w sklepach sieci Żabka, fot. mat. pras.

Długo oczekiwana wegańska wersja batona KitKat wchodzi równolegle na sześć rynków. Obok Polski, nowość będzie dostępna w sklepach Estonii, Litwy, Łotwy, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Wkrótce dołączą do nich kolejne kraje, w tym Australia i Brazylia.

- Polska jako jeden z pierwszych rynków wprowadzi do sprzedaży ten tak wyczekiwany, wegański wariant batonika KitKat. Już od czerwca będzie on dostępny w sklepach sieci Żabka – komentuje Anna Mitura, dyrektor dywizji słodyczy Nestlé w Polsce i dodaje – To odpowiedź na bardzo istotny trend, który obserwujemy również w kategorii słodyczy. Coraz więcej konsumentów włącza do diety produkty roślinne. Dzięki naszej nowości, będą mogli cieszyć się kultowym smakiem KitKat, teraz także w wersji na bazie roślin.

Nowy KitKat V to połączenie chrupiącego wafelka i delikatnej czekolady. Nowa, roślinna receptura powstała w centrum badań i rozwoju słodyczy Nestlé w Yorku w Wielkiej Brytanii. Łącząc doświadczenie z obszaru produkcji słodyczy i innowacji Nestlé w zakresie żywności roślinnej, udało się uzyskać produkt, który doskonale odzwierciedla oryginalny smak KitKat.

KitKat V jest certyfikowany jako produkt wegański. Do jego produkcji wykorzystywane jest wyłącznie kakao pozyskiwane w sposób zrównoważony. Standardy w tym obszarze zdefiniowane są w ramach programu Nestlé Cocoa Plan oraz wytycznych organizacji Rainforest Alliance. Mleko, stosowane w wariancie klasycznym, zastąpiono tutaj roślinnym napojem na bazie ryżu, uzyskując świetną konsystencję i smak.