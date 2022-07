Klapki z Biedronki. Jaka cena?

Od poniedziałku, 4 lipca br., w sklepach sieci Biedronka będzie można znaleźć wypasione bluzy, kolorowe sneakersy, t-shirty oraz modne klapki i skarpetki.



Sieć Biedronka po raz pierwszy w swojej historii wprowadza do sprzedaży limitowaną kolekcję ubrań sygnowaną swoim rozpoznawalnym logo. Produkty wykorzystują kolory charakterystyczne dla marki: żółty oraz czerwony. Start kolekcji na początku lata to idealny moment dla wszystkich fanów sieci, którzy chcą poczuć wakacje i uzupełnić swoją szafę o oryginalne, niebanalne ubrania.

Biedronka Fan Collection, fot. mat. pras.

W skład linii Fan Collection wchodzą bluzy i t-shirty, zarówno męskie i damskie. Dla fanów - modowych koneserów, chcących skompletować swój outfit sieć oferuje także kultowy zestaw - skarpetki z logo oraz stylowe klapki, a wisienką na torcie będą kolorowe sneakersy.



Przez lata obserwowaliśmy trendy, a teraz odpowiadamy na zapotrzebowanie i komentarze naszych klientów. Własna linia odzieżowa była dla nas naturalnym krokiem w kierunku rozwoju oferowanego przez nas asortymentu modowego. Wierzymy, że ubrania z pierwszej serii Fan Collection stworzone w duchu streetwear będą hitem letniego sezonu - mówi Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Hitem kolekcji będą zwłaszcza „skiety” i klapki. W zestawie składającym się z 2 par za 14.99 zł, dostępne będą skarpetki w rozmiarach 35-38, 39-42 i 43-46. Dopełniające „look” klapki w różnych kolorach posiadają antypoślizgową podeszwę i występują w rozmiarach od 36 do 45. Dla osób, które „skiety” wolą łączyć ze sportowymi butami, dostępne będą kolorowe sneakersy w rozmiarach od 36 do 45 w cenie 64.90 zł za parę.

Bluzy w cenie 49.99 zł za sztukę dostępne są w wariancie czarnym, czerwonym, żółtym i szarym. Występują w rozmiarach od S do XL i posiadają kaptur oraz kieszeń typu kangurek. T-shirty damskie lub męskie kosztują 24.99 zł i dostępne są w 4 różnych kolorach, w rozmiarach od S do XL.

Biedronka Fan Collection, fot. mat. pras.

Wprowadzeniu oferty towarzyszy szeroko zakrojona akcja w mediach społecznościowych we współpracy z młodymi i kreatywnymi twórcami internetowymi.​