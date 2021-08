Klarna: różnimy się od konkurentów tak jak iPhone od innych smartfonów

Firma jest zarówno dostawcą płatności, serwisem zakupowym jak i bankiem z licencją w całej Europie. Posiada 90 mln użytkowników na całym świecie i 250 tys. współpracujących sprzedawców, takich jak IKEA, Sephora, Samsung. Opcja płatności Klarna jest dostępna także w 78 tys. sklepów stacjonarnych na 10 rynkach. W III kw. 2020 firma odnotowała 174 proc. wzrostu w ujęciu rdr.

W połowie sierpnia na polskim rynku pojawiła się polskojęzyczna aplikacja Klarny, a firma widzi dla siebie duże możliwości na polskim rynku. Aplikacja oprócz płatności odroczonej oferuje przeglądanie polecanych sklepów i zarządzenie płatnościami u zintegrowanych sprzedawców. Proponuje też wyselekcjonowane listy zakupów, możliwość tworzenia i udostępniania spersonalizowanych kolekcji, a także aktywację powiadomień o zniżkach cen. Wkrótce aplikacja zyska kolejne funkcjonalności. Firma zapowiada aktywną kampanię promocyjną, która ma zapoznać polskich konsumentów z możliwościami, które oferuje.

Według badań 96 proc. polskich internautów dokonało zakupów online w 2021 roku (w grupie od 18 do 65 lat), a 33 proc. Polaków robi e-zakupy co tydzień. 29 proc. badanych stwierdziło, że skorzystałoby z opcji płatności odroczonych, jeśli byłaby ona dostępna w e-sklepie. 3 na 4 Polaków wie o tej opcji, ale tylko 1 na 4 z niej korzystał. Dodatkowo 7 na 10 badanych bardziej ufa sprzedawcy, który oferuje taką opcję płatności, a 62 proc. badanych wracałoby do takiego sklepu częściej.

Klarna uruchamia lokalne biuro w Warszawie, które dołączy do biur w Niemczech, Skandynawii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii oraz Włoszech. Firma powstała w 2005 a jeden z jej założycieli Sebastian Siemiątkowski miał wówczas 23 lata. - Z tego względu mam przed sobą jeszcze dużo czasu, które mogą poświęcić na rozwój Klarny - podsumował perspektywy rozwoju firmy jej CEO.