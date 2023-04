Klarna rozpoczyna współpracę z Legia Ladies

Poprzez współpracę z klubem, Klarna szerzy ideę równości płci w sporcie, wpływając tym samym na popularyzowanie żeńskiego futbolu w Polsce.

W Polsce w piłkę nożną gra 25 tysięcy zawodniczek – to wciąż niewiele – w krajach Europy Zachodniej liczba ta jest niemal sześciokrotnie większa.

Legia Ladies przełamuje stereotyp mówiący o tym, że futbol to sport zarezerwowany dla mężczyzn. Teraz te dwie marki połączyły siły. Klarna została pierwszym oficjalnym sponsorem Legia Ladies i wspólnie ze stołecznym klubem będzie promować ideę równości płci w sporcie poprzez popularyzowanie żeńskiej piłki nożnej w Polsce. Jest to bardzo ważna inicjatywa, bowiem liczba zawodniczek w Polsce jest sześciokrotnie mniejsza niż w krajach takich jak Niemcy, Holandia, Francja czy Szwecja.

„Chcemy wspierać organizacje, które starają się zmienić status quo. Do takich niewątpliwie należy drużyna Legia Ladies. Dla Klarny bardzo ważne jest wspieranie równości i walka ze stereotypami. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyczyni się do zmiany obrazu piłki nożnej kobiet i do wzrostu jej popularności” – komentuje Łukasz Dwulit, Head od Klarna Poland.

„Od kilku lat rozwijamy projekt kobiecej piłki w ramach Legia Soccer Schools, gdzie trenuje obecnie kilkadziesiąt zawodniczek. Partnerstwo z Klarną to szansa na rozwój seniorskiej drużyny Legia Ladies oraz promocję tej dyscypliny w Polsce. Wiemy jakim wyzwaniem jest profesjonalizacja kobiecej piłki nożnej. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w tę dziedzinę przyczyni się do wzrostu liczby trenujących dziewczyn i zainteresowania naszą drużyną sponsorów – mówi Manager ds. komunikacji i marketingu Legii Warszawa Aleksandra Kalinowska.

Współpraca Klarny z Angel City FC

To nie pierwsza tego typu inicjatywa podejmowana przez Klarnę. Marka nawiązała współpracę m.in. z Angel City FC – kobiecą drużyną z Los Angeles, z którą wspólnie podejmuje działania w duchu „women empowerment”. W 2021 roku marki stworzyły kolekcję ubrań „gender-free”, z których 10% dochodu zostało przekazane na fundację Downtown Women's Center, wspierającą kobiety w kryzysie bezdomności oraz te, które doświadczyły podobnego problemu w przeszłości.

Legia Warszawa od wielu lat wspiera młode dziewczęta w ramach Legia Soccer Schools, które chcą zacząć swoją przygodę z piłką nożną. Obecny skład seniorski, który wspiera Klarna, powstał w 2020 roku. Od tego czasu, legionistki rozegrały ponad 50 spotkań i w 2021 roku zdobyły Puchar Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Biorąc pod uwagę fakt, że większość zawodniczek na co dzień pracuje w innym zawodzie, a piłka nożna jest dla nich dodatkowych zajęciem, które realizują w wolnym czasie, osiągnięcia zespołu są naprawdę imponujące. Dlatego współpraca z Klarną to dla nich szansa na jeszcze lepszy rozwój.

Dzięki sponsoringowi klub mógł zorganizować zimowe zgrupowanie w Hiszpanii i uzupełnić sprzęt treningowy.

Piłka nożna to również kobiecy sport

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie PZPN1, obecnie ponad 25 tysięcy zawodniczek uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich w Polsce (w 2013 było ich 3 tys.), niemal 800 kobiet w Polsce ma uprawnienia trenerskie, a prawie 500 sędziuje mecze. Co więcej, aż 87 proc. klubów posiadających zarówno sekcję kobiecą, jak i męską uważa, że zaangażowanie w piłkę nożną kobiet miało pozytywny wpływ na ich markę oraz reputację. To wciąż niewiele w porównaniu z Niemcami - do klubów zapisanych jest 203 tysiące dziewcząt, z Holandią, w której piłkę nożną ćwiczy 155 tysięcy kobiet, czy z Francją i Szwecją (ok.120 tysięcy).

“Projekt Legia Ladies dzięki zaangażowaniu Klarny zyska nową dynamikę oraz pozwoli nam na zwiększenie skali działań i podwyższenie jakości treningu .Cieszymy się, że na naszych strojach znajdzie się sponsor, który jest zainteresowany stałym rozwojem tej dyscypliny i chce w nią inwestować. Liczymy na wzrost liczby dziewczyn w naszych barwach i pozytywną zmianą wizerunku piłki kobiecej w skali krajowej - mówi zawodniczka Legia Ladies Amana Moura-Pietrzak.

Organizacje takie jak PZPN, UEFA czy FIFA także coraz częściej angażują się w działania mające na celu umocnienie pozycji kobiet w tym sporcie. Europejski Związek Piłkarski w 2019 uwolnił prawo do sponsorowania wydarzeń piłki nożnej kobiet, a polska federacja opracowała opracowała dokument „Czas na nas! Strategia Rozwoju piłki nożnej kobiet w Polsce na lata 2022-2026”, by przyśpieszyć rozwój tej dyscypliny w kraju.

Klarna rozpoczęła współpracę z Legią Warszawą pod koniec listopada 2022 roku – wprowadzając możliwość odroczenia płatności za zakupy w Legia FanStore. Na początku marca b.r. usługa “Zapłać za 30 dni” została rozszerzone także o ofertę biletową, dzięki czemu fani „Wojskowych” mogą odroczyć płatność za wejściówki na mecze bez dodatkowych kosztów.