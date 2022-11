Klienci Biedronki więcej wydali na borówki i ziemniaki. Pomogły książki z Gangu Bystrzaków?

Do tej pory, dzięki akcji lojalnościowej klienci Biedronki zaoszczędzili już ponad 520 mln zł - wyliczyła sieć. W jej ramach dodatkowe punkty dostawało się właśnie za zakupy owoców i warzyw.

Gang Słodziaków. Którą maskotkę najbardziej polubili klienci?

Do tej pory klienci najchętniej wybierają symbolizującego „bliskość” Psa Dżi-Pi-Esa, rekomendującego robienie zakupów blisko miejsca, gdzie mieszkamy, aby oszczędzać czas i pieniądze na dojazd. Na drugim miejscu jest Świnka Skarbonita, która odpowiada za finanse gangu, a podium zamyka Jabłko Newton stawiające na „jakość”.

Jak odebrać swojego Bystrzaka?

Aby odebrać Bystrzaka, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Akcji towarzyszą książki której ponad 605 tysięcy egzemplarzy trafiło do klientów sieci Biedronka. Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jeśli danego dnia klienci kupią jakiekolwiek świeże owoce lub warzywa z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, odbiorą 1 dodatkową naklejkę Gangu Bystrzaków.