Klienci Biedronki wpłacicili 5 mln zł na akcję Wsparcie dla Ukrainy

Jednocześnie do akcji dołączają kolejne 3 instytucje aktywnie wspierające Ukrainę: Szlachetna Paczka, Fundacja Czerwone Noski oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Klienci we wszystkich sklepach sieci Biedronka mogą nadal wspierać Ukrainę podczas codziennych zakupów.

5 mln zł na Wsparcie dla Ukrainy

Licznik, widoczny na stronie biedronka.pl wskazał piątkę i sześć zer tuż po godzinie 20:00, w sobotę, 26 marca. Klienci wsparli akcję podczas zakupów już ponad 955 tysięcy razy, zasilając zbiórkę średnią kwotą wynoszącą 5,25 zł. Największa jednorazowa donacja wyniosła 900 zł, oprócz niej na paragonie znalazły się zakupione dwie pozycje: Woda Gazowana Żywiec Zdrój Naturals oraz Pizza Guseppe Salami 2x380g, a zakupy zostały zrobione w Warszawie przy ulicy Grzybowej 3. Natomiast najhojniejszy klient przekazał na akcję przy okazji kilkukrotnych zakupów w Biedronce w sumie 2700 zł.

Pierwsze 5 mln zł już w najbliższych dniach otrzymają następujące organizacje, aktywnie wspierające Ukrainę i Ukraińców:

Caritas Polska – 1 mln złotych,

Polski Czerwony Krzyż – 1 mln złotych,

Polska Akcja Humanitarna – 1 mln złotych,

Polska Misja Medyczna – 1 mln złotych,

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 1 mln złotych.

Biedronka pomaga potrzebującym

Sieć Biedronka od samego początku stoi ramię w ramię z Ukrainą, wspierając jej obywateli rzeczowo i finansowo. Do tej pory sama Grupa Jeronimo Martins, jak również sieć Biedronka oraz Fundacja Biedronki, zadeklarowały w sumie pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy w wysokości blisko 50 milionów złotych, m.in. w formie pomocy rzeczowej i darowizn pieniężnych. Oprócz pomocy finansowej, która realizowana jest między innymi przez Fundację Biedronki w postaci voucherów na zakupy, sieć Biedronka przekazuje na bieżąco najpotrzebniejsze obecnie produkty do organizacji pomocowych, które następnie je dystrybuują do potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

Do tej pory Biedronka przekazała oraz zaplanowała do dostarczenia równowartość 28 tirów, każdy wypełniony 33 paletami dóbr (a więc największych pojazdów, jakie mogą jeździć po polskich drogach). Kolejne organizacje w dalszym ciągu zgłaszają się – pomoc trafia zarówno do tych najbardziej rozpoznawalnych -PCK, czy Caritas, jak i mniejszych inicjatyw np.: Otwarty Jazdów w Warszawie, lokalne hufce ZHP, czy wprost na dworce kolejowe: w Warszawie, Centralny i Zachodni, a także np. w Przemyślu.

Cały czas w sklepach sieci Biedronka trwa również zbiórka produktowa, a zebrane od klientów produkty za pośrednictwem centrów dystrybucyjnych Biedronki przekazywane są do lokalnych Banków Żywności, które następnie zajmują się dystrybucją pomocy żywnościowej do najbardziej potrzebujących uchodźców. Do tej pory klienci Biedronki podarowali w ten sposób 220 ton produktów potrzebującym.