Klienci Carrefour wyślą paczki z produktami bezpośrednio do Ukrainy

Sieć Carrefour Polska nawiązała współpracę z firmą Meest Post, dzięki, której klienci sieci będą mogli wysłać zakupione w sklepach produkty bezpośrednio do Ukrainy pod wybrany przez siebie adres. W punkcie Meest Post zlokalizowanym na terenie sklepu, obsługa pomoże spakować zakupione artykuły o wadze do 20 kg i przygotować paczkę do wysyłki. Rozwiązanie testowane jest obecnie w hipermarkecie Carrefour w Centrum Handlowym Reduta w Warszawie.