Klienci dóbr luksusowych są coraz młodsi i pochodzą głównie z Chin. Kraj ten jest rynkiem numer jeden pod względem rozwoju marek luksusowych. Zamożni klienci z Chin stanowią jedną z trzech nowych "kohort" opisanych w raporcie. Inne grupy to: HENRY (High-Earners-Not-Rich-Yet) , występująca w Chinach i innych krajach, oraz Millennialsi i pokolenie Z - obie napędzają potencjał wzrostu rynku mody luksusowej - wynika z raportu firmy Mazars „Świadomy, oparty o współpracę, zintegrowany: zmiana modelu biznesowego marek luksusowych".

W zestawieniu znalazły się spostrzeżenia marek takich jak: Breitling, Comité Colbert, Kering i Vacheron Constantin.

W 2010 roku klienci marek luksusowych wydali online 4,3 miliarda euro. W 2019 roku liczba ta wzrosła do 33,3 mld euro. Globalny rynek towarów używanych wygenerował 30 miliardów euro rocznie, dzięki 12% średniorocznemu wzrostowi w ciągu ostatnich pięciu lat.

Pakt Mody (the Fashion Pact) jest jednym z przykładów współpracy, która pomaga dużym luksusowym domom mody, takim jak Burberry, Kering i Prada, współpracować z mniejszymi, oferując wymianę między markami. W ten sposób spełniają oni obietnicę zrównoważenia środowiskowego, której oczekują konsumenci.

Niektóre z tych partnerstw zostały utworzone w celu walki z podrabianiem towarów. Szacuje się, że podrobione towary luksusowe stanowią od 60 do 70% z wartego 3,8 bilionów euro rocznego obrotu towarami podrobionymi .

Wszystkie marki wchodzą do świata cyfrowego. Na przykład Hermès i Tiffany korzystają z cyfrowych narzędzi marketingowych, takich jak transmisja na żywo, których w przeszłości nie brali w ogóle pod uwagę. Technologie pomagają markom modowym zaktualizować swój model i obejmują:

• Certyfikację cyfrową potwierdzającą autentyczność produktów. Do liderów w tej dziedzinie należy Arianee, który obecnie współpracuje z Breitlingiem nad unikalnym paszportem cyfrowym, w którym zegarmistrz oferuje właścicielom zegarków pełną i ciągłą obsługę od zakupu, poprzez naprawę, aż do odsprzedaży lub przekazania - wszystko w oparciu o blockchain.

• Oferowanie doświadczeń na żywo, takich jak koncerty, sprzedaż specjalna, podglądy dzieł sztuki i dostęp do kolekcji kapsułowych - wszystko powiązane z wykorzystaniem mediów społecznościowych klientów i ich obserwujących.

• Nowe technologie cyfrowe, takie jak chatboty i systemy (zdalnej) identyfikacji radiowej (RFID), które przyspieszają i usprawniają całościowe doświadczenie klienta.

Raport przewiduje świetlaną przyszłość w dłuższej perspektywie tym markom luksusowym, które poważnie traktują ekologiczne praktyki biznesowe: od stworzenia obiegu zamkniętego i znalezienia rozwiązań dla recyklingu produktów luksusowych, opracowania nowych materiałów i procesów produkcyjnych, które nie szkodzą planecie oraz zaangażowanie partnerów z łańcucha dostaw w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.