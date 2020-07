Klienci fastfoodów najczęściej mają od 25 do 34 lat

Konsumenci będący w wieku od 25 do 34 lat najliczniej odwiedzają fast foody. Stanowią blisko połowę ich klienteli. Kolejna aktywna grupa mieści się w przedziale od 35 do 44 lat – przeszło 20%. Za nią są osoby od 45. do 54. roku życia – niespełna 16%, a dopiero później – klienci mający od 18 do 24 lat – prawie 14%. Na końcu zestawienia są Polacy powyżej 55. roku życia – łącznie ok. 4%. Tak wynika z ogólnopolskiego badania firmy Proxi.cloud, przeprowadzonego na podstawie obserwacji blisko 3 mln wizyt w tego typu restauracjach.

Głównymi klientami fast foodów są osoby w wieku od 25 do 34 lat – 46,2%. Na drugim miejscu są konsumenci w przedziale od 35 do 44 lat – 20,1%, a na trzeciej pozycji – ludzie mający od 45 do 54 lat – 15,6%. Szybkie tempo życia sprawia, że osobom na początku drogi zawodowej brakuje czasu na robienie dużych zakupów i gotowanie posiłków. Bardzo często odwiedzają tego typu restauracje w drodze do pracy, aby wypić kawę i zjeść śniadanie. Wracając do domów, pojawiają się ponownie.



Firma technologiczna Proxi.cloud poddała analizie ponad pół tysiąca restauracji typu fast food (tj. McDonald's, KFC, Burger King). Badanie trwało od 20 kwietnia do 20 lipca 2020 roku. Łącznie przeanalizowano blisko 2,7 mln wizyt konsumenckich w ww. obiektach. Anonimowe dane zebrano za pośrednictwem tzw. geofencingów, czyli wirtualnych punktów na mapie.