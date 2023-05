Klienci GreenWay naładują auta w całej Europie. Polskie stawki dla posiadaczy abonamentu

Klienci GreenWay będą mogli korzystać ze stacji ładowania IONITY na terenie całej Europy. Dzięki współpracy firm w obszarze roamingu, kierowcom wystarczy do tego karta RFID GreenWay. Zasady partnerstwa zakładają również, że kierowcy posiadający wykupiony w GreenWay abonament Plus lub Max, będą się ładować na stacjach IONITY po takich samych stawkach, co w swojej rodzimej sieci.