Klienci nie respektują zasad bezpieczeństwa. POHiD apeluje

Nie wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa, fot. Shutterstock

- W związku z docierającymi do nas sygnałami o nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez niektórych klientów zwracamy się do nich z apelem o odpowiedzialną postawę i przestrzeganie ustanowionych przez GIS zasad bezpieczeństwa, m.in. noszenie w sklepach masek ochronnych lub przyłbic, zakładanie przed wejściem na powierzchnię sprzedaży rękawiczek bądź użycie środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości interpersonalnej wynoszącej 1,5 m - informuje Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

– Bezpieczeństwo polskich konsumentów i pracowników handlu jest najwyższym priorytetem branży handlowej. W sieciach handlowych zrzeszonych w POHiD stwarzamy konsumentom warunki do bezpiecznych zakupów, udostępniamy im środki do dezynfekcji rąk bądź rękawiczki / torebki plastikowe, cały czas informujemy też klientów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Służą temu m.in. oznakowania umożliwiające zachowanie bezpiecznego dystansu, liczne plakaty oraz radiowęzeł – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

– Apelujemy do niezdyscyplinowanych klientów o respektowanie zasad bezpieczeństwa i nieutrudnianie pracy personelowi sklepów – dodaje Renata Juszkiewicz.