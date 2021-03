Klienci sklepów Carrefour mogą oddawać butelki zwrotne bez paragonu

W sklepach Carrefour można oddawać butelki zwrotne bez paragonu, fot. materiały prasowe

Już w 8 polskich miastach – m.in. w Warszawie, Łodzi, Lublinie czy Krakowie - można w wybranych sklepach Carrefour oddawać butelki zwrotne bez paragonu. Osoby oddające butelki otrzymają zwrot pełnej kaucji w formie e-bonu, który będą mogły od razu wykorzystać, płacąc nim za zakupy.

Testy akcji ruszyły w połowie grudnia, kiedy to Carrefour umożliwił klientom sklepu przy ul. Modzelewskiego w Warszawie oddawanie butelek bez konieczności okazania ich dowodu zakupu. W pierwszych dniach lutego do akcji dołączyło kolejnych pięć sklepów - w Warszawie, Lesznie i Lublinie, a pod koniec miesiąca następne sześć sklepów – w Warszawie, Wrocławiu, Bytomiu, Łodzi, Krakowie i Białej Podlaskiej.

Od lat konsumenci w Polsce borykali się z koniecznością przechowywania paragonów, bez których nie mogli zwrócić butelek zwrotnych do sklepów, w których je zakupili, jednocześnie nie mogąc odzyskać uiszczonej za nie kaucji. Carrefour wyszedł z inicjatywą spełnienia oczekiwań klientów w zakresie możliwości dokonywania zwrotów butelek zwrotnych bez konieczności okazania paragonu i bez względu na to, gdzie zostały zakupione. Oddając butelkę zwrotną, klient otrzymuje zwrot kaucji w formie e-bonu, który może przeznaczyć na zakupy. Dzięki temu zwiększa się świadomość społeczna w zakresie recyklingu oraz tego, jak ważna jest segregacja odpadów dla ochrony środowiska naturalnego.

- Testy umożliwiające dokonywanie zwrotów butelek bez okazania paragonu, które zainicjowaliśmy w grudniu minionego roku, spotkały się z tak pozytywnym odzewem wśród naszych klientów, że postanowiliśmy rozszerzyć inicjatywę na kolejne miasta. Reakcje konsumentów nieustannie utwierdzają nas w przekonaniu, że była to słuszna decyzja. Bez wątpienia będziemy dążyć w kierunku wdrożenia tego rozwiązania we wszystkich sklepach Carrefour na terenie całego kraju. - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour. Należy podkreślić, że dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania pobudzamy obieg opakowań zwrotnych, tym samym znacznie ograniczając ilość odpadów trafiających na wysypiska, jak również wpływając na zmniejszenie produkcji opakowań szklanych, co przyczynia się do redukcji emisji CO2. – dodaje Kowalska.