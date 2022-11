Klienci Tesco grożą bojkotem. Supermarkety wprowadzają dodatkowe opłaty

Tesco nawiązało współpracę z Volkswagenem i dostawcą stacji ładowania EV, firmą Pod Point, planując instalację ok. 2,4 tys. punktów ładowania. Opłata początkowa w przypadku ładowarki o mocy 7 kW była bezpłatna, ale teraz klienci zapłacą 28 pensów (ok. 1,5 zł) za kWh. Cena wzrasta do 40 pensów (ok. 2,14 zł) za szybkie ładowarki o mocy 22 kW i 50 pensów (2,67 zł) za szybkie ładowarki o mocy 50 kW.

W związku z ciągłym wzrostem cen energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, niektórzy klienci uznali darmowe ładowanie za zachętę do robienia zakupów w Tesco. Teraz niektórzy kierowcy przysięgli, że nigdy nie będą już robić zakupów supermarketach po tym, jak sieć wprowadziła opłatę za ładowanie pojazdów elektrycznych.

„@Tesco, to absolutnie obrzydliwe, że zamierzasz pobierać opłaty za ładowanie samochodu elektrycznego. Nigdy więcej nie zrobię zakupów w Tesco!!! - komentuje na Twitterze przytaczany przez Independent Connor Burgess.

Na stronie HotUKDeals, która ułatwia oszczędzanie na okazjach, jeden z kupujących stwierdził: „Korzystałem z bezpłatnego ładowania jako zachęty do robienia zakupów w Tesco, jedynym supermarkecie na mojej drodze oferującym bezpłatne ładowanie. Teraz będę robił zakupy w innym miejscu”.

PodPoint wydał oświadczenie, że 28 pensów to jedna z tańszych opłat na publicznych stacjach ładowania, a pieniądze zostaną wykorzystane do ulepszenia sieci ładowarek Tesco.

„Nowe taryfy są jednymi z najbardziej konkurencyjnych na rynku i pozwolą nam dalej inwestować w naszą sieć” – poinformował brytyjski dostawca stacji ładowania pojazdów elektrycznych. – „Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu tych zmian klienci będą doładowywać auta tylko wtedy, gdy będą tego potrzebować, ustępując miejsca innym” - dodał.