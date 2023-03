Klienci w sklepach online polują na okazje. To zmienia biznes

Branża e-commerce wcale nie jest łatwa. Prognozy, które mówiły o upadku centrów handlowych i sklepów stacjonarnych, nie sprawdziły się.

Trwają prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych.

O tym, czy e-commerce to szansa dla mniejszych firm, będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (22-24 kwietnia, Katowice).

W sprzedaży elektronicznej coraz większe znaczenie zyskuje wygoda zakupów i dopasowanie się do potrzeb konsumentów. Nie bez powodu – trwająca już ponad rok wojna za wschodnią granicą kraju, do tego szybko rosnąca inflacja i podwyżki stóp procentowych – to wszystko bezpośrednio wpłynęło na portfele Polaków i ich zachowania konsumenckie, nie tylko offline, ale i online.

- W obliczu tych zmian kupujący zaczęli intensywniej rozglądać się na rynku za okazjami, poszukując tańszych, niekiedy używanych produktów dobrej jakości - mówi Paulina Rezmer z OLX.

To oznacza także, że spędzają na zakupach online więcej czasu. I nie tylko cena towaru ma znaczenie, klienci coraz więcej uwagi zwracają na sposób dostawy. Przy tym największą uwagę kupujących przyciąga możliwość dostawy darmowej.

- Jeszcze bardziej skupiają się na jakości, wybierają możliwość rozłożenia płatności w czasie, a także zwracają uwagę na to, czy – w razie czego – mogą bez problemu zwrócić towar. Dlatego platformy i sklepy online, które zadbają o te aspekty, zwiększając wygodę klientów i zapewniając dobre doświadczenia z obsługą klienta, będą wygrywać - opisuje Aleksandra Sroka-Krzyżak, dyrektor ds. strategii w Allegro.

COVID-19 na stałe zmienił rynek e-handlu

Zyskali ci sprzedawcy, którzy sprawnie potrafili odpowiedzieć na gwałtowny napływ klientów. - Ale prognozy, które mówiły o upadku centrów handlowych i sklepów stacjonarnych, nie ziściły się. Obserwujemy, że klienci – szczególnie ci, którzy w trakcie pandemii pierwszy raz korzystali z zakupów online – teraz wracają do swoich przyzwyczajeń i stawiają na zakupy offline - opisuje Sroka-Krzyżak.

- Sprzedający zrozumieli, że sama sprzedaż offline nie wystarczy. Widzimy to na Allegro, gdzie pojawiło się bardzo dużo nowych firm – nawet takich, które do tej pory bardzo tradycyjnie podchodziły do swoich kanałów sprzedażowych. Ci, którzy postawili na online, już widzą, że sprzedaż omnichannel przynosi dodatkowe zyski - dodaje.

Przedstawiciele platform sprzedażowych przekonują, że oferowane przez nich usługi są najprostszym i najszybszym sposobem, żeby bez większych nakładów rozwijać swój kanał sprzedaży online. O tym, że warto, świadczyć może przykład Allegro, gdzie w grudniu, w przedświątecznym szczycie handlowym, zarejestrowano rekord – co minutę stronę główną odwiedzało 720 osób.

Według badania przeprowadzonego przez Gemius, spośród ok. 30 mln internautów w Polsce 75 proc. kupuje w e-sklepach polskich, a 32 proc. w e-sklepach zagranicznych, zaś zakupy online są przede wszystkim postrzegane jako dające większe możliwości wyboru niż kupowanie w sklepach tradycyjnych, ale także jako wygodne i nieskomplikowane.

- Moim zdaniem rynek skupi się na rozwoju i nasilającej się walce o klienta pomiędzy poszczególnymi marketplace’ami, a te w jeszcze większym stopniu zdominują rynek e-commerce - pisze w ostatnim raporcie Bartosz Wójcik, menedżer sprzedaży Gemiusa.

Na krajowym rynku dominują polskie platformy sprzedażowe

Z pewnością można oczekiwać technologicznego rozwoju w walce o klientów, a także większego upowszechnienia modelu "kup teraz – zapłać później". Odroczone płatności cieszą się bowiem rosnącą popularnością.

- W 2022 r. obserwowaliśmy intensywny rozwój sieci przesyłek idący w parze z postępującą adopcją płatności online. Spodziewamy się rozwoju tych trendów - ocenia Paulina Rezmer z OLX.

Trudny czas walki o klienta oznacza też na rynku czas konsolidacji. Najnowszym przykładem jest Answear.com, modowo-lifestylowy e-commerce, który w 2022 r. wygenerował blisko miliard złotych przychodu. Firma przejmuje Sneakerstudio oraz wschodzącą markę premium street fashion PRM.

- Działamy na bardzo konkurencyjnym rynku, który niesie ze sobą wiele wyzwań, a ostatecznym weryfikatorem są zawsze konsumenci - podkreślają przedstawiciele największych platform sprzedażowych.

