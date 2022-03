Klienci Żabki, Auchan i Biedronki wspierają Ukrainę

Od 3 marca w ponad 8000 sklepach Żabka, każdy ma możliwość wsparcia finansowego działań Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo - przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób datki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne i wesprą ich działania humanitarne w obliczu wojny w Ukrainie.

Aby wpłacić darowiznę należy przyjść do sklepu, przy kasie zadeklarować kwotę na rzecz organizacji i dokonać płatności elektronicznie, bez konieczności robienia zakupów.

- Wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy, franczyzobiorcy lub ich współpracownicy, dlatego niezwłocznie zadeklarowaliśmy gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy, zapewniliśmy transport ich rodzin oraz pokrywamy koszty wynajmu mieszkań. Realizujemy również pomoc na granicy. Do tej pory przekazaliśmy wsparcie finansowe oraz ponad 200 ton żywności i środków higienicznych o wartości ok. 1,5 mln złotych. Jednocześnie docierają do nas głosy organizacji humanitarnych, by pomagać odpowiedzialnie i reagować na konkretne potrzeby. Dlatego zaoferowaliśmy udostępnienie naszych placówek i wprowadzamy we wszystkich ponad 8000 sklepach naszej sieci możliwość przekazania za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu dowolnie wskazanej kwoty na rzecz organizacji humanitarnych PAH i PCK prowadzących działania pomocowe – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka Polska.

Można wskazać dowolnie wybraną przez siebie kwotę (kwota minimalna nie została określona), nie ma konieczności robienia zakupów w sklepach sieci. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Żabka solidaryzuje się ze społecznością ukraińską

Sieć m.in. przekazała już ponad 200 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych na granicę, we współpracy z partnerami: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Związkiem Ukraińców. Pomoc dotarła m.in. do takich miejsc jak: Punkt sztabu kryzysowego podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Korczowej, przejścia graniczne Hrebenne-Rawa Ruska, Dołhobyczów-Uhryniw, Zosin i Dorohusk, a także na dworce PKP w Przemyślu i Warszawie. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki z Przemyśla, Hrubieszowa, Oleszyc, Ustrzyk Dolnych i Tomaszowa Lubelskiego, którzy rozdają w sklepach ciepłe napoje i przekąski. W pozostałych miastach franczyzobiorcy organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.