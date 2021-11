Klient wymaga usług szytych na miarę jego cyfrowych potrzeb nawet, gdy kupuje offline

Milionowe inwestycje w cyfrową infrastrukturę ukazują jednoznacznie, jak ważna jest uwaga klientów i możliwie najwyższy poziom ich obsługi. Marki w każdej branży są nieustannie angażowane w walkę o zapewnienie najwyższej jakości doświadczeń klienta. Wyzwaniem jest to, że odbiorcy wymagają takich samych doświadczeń we wszystkich kanałach, cyfrowych i fizycznych.

Podejście omnichannel to konieczność

Żadna branża nie zwraca uwagi na potrzebę podejścia omnichannel bardziej niż sektor handlu detalicznego. Światowa sprzedaż w kanale e-commerce, która przez długi czas stanowiła nieco poniżej 10 proc. całej sprzedaży detalicznej, jeszcze na przełomie 2019 i 2020 roku wzrosła z 13,6 proc. do 18 proc. Pod koniec 2021 roku stanowiła już 19,5 proc. udziału w rynku. Według prognoz, już do 2024 roku udział e-commerce w rynku osiągnie poziom 21,1 proc.. W przypadku polskiego rynku, z szacunków PwC wynika, że już w 2020 roku ten kanał sprzedaży miał w naszym kraju 14-proc. udział w rynku, a do 2026 roku wartość brutto polskiego e-handlu ma szansę kształtować się na poziomie 162 mld zł.

Sprzedawcy detaliczni od dawna stawiają na zacieranie granic między doświadczeniem fizycznym a cyfrowym, m.in. pracując nad technologią opartą na sztucznej inteligencji (jak np. „magiczne lustra”) oraz nad doświadczeniami tymczasowych sklepów typu „pop up”. Jednocześnie wiele sklepów niemal z dnia na dzień – przez wydarzenia ostatnich miesięcy – zostało zmuszonych do całkowitej digitalizacji. Wdrożenie technologii sztucznej inteligencji (AI) jeszcze niedawno wydawało się futurystycznym scenariuszem. Obecnie jednak eksperci branżowi spodziewają się, że w ciągu najbliższych 2 lat co najmniej 70 proc. sprzedawców detalicznych zaadaptuje AI.

Niezbędne inwestycje w mikrocentra danych

Powierzchnia handlowa jest cenna, także ta wirtualna. Tradycyjne sieci sklepów wielkopowierzchniowych wciąż cieszą się jednak wielkim uznaniem klientów końcowych. Drogą naprzód na tym polu dla organizacji są rozwiązania takie jak mikrocentra danych. Mikrocentra i centra danych operujących na brzegu sieci są coraz łatwiej dostępne, ale z uwagi na fizyczne rozproszenie, mogą generować większe zużycie energii i emisję CO2 w przeliczeniu na serwer, niż centralnie zlokalizowane Data Center.

– Oprogramowanie dla centrów danych może analizować dane operacyjne, pomagając uczynić infrastrukturę tak przyjazną dla środowiska, jak to tylko możliwe. Firmy muszą dostosować lub zmodernizować swoją infrastrukturę centrów danych w poszukiwaniu nowych i pomysłowych sposobów. Mikrocentra danych, przetwarzanie na brzegu sieci i wspierające je technologie będą prawdopodobnie fundamentami dla nowoczesnych doświadczeń klientów. Budowanie tych fundamentów w skali globalnej będzie wymagać inwestycji w zrównoważony rozwój – mówi Sebastian Zasina ze Schneider Electric.