Klub Jagielloński o Auchan: Presja ma sens

27 lutego br. Klub Jagielloński rozpoczął akcję skierowaną do sieci Auchan, zachęcając do podpisania petycji "Auchan! Zrozum, że nie zawsze się opłaca", by w ten sposób wyrazić, że wspieranie rosyjskiej armii to działanie zasługujące na jednoznaczne potępienie.

Klub podjął szereg działań, które miały pokazać sieci, że na polskim rynku taka postawa nie jest akceptowana. Petycję podpisał ponad 7 tys. osób.

Dostawcy też mogą wywierać presję na Auchan

- Przygotowaliśmy petycję do władz Auchan, w której przedstawiliśmy wszystkie argumenty przemawiające za tym, aby sieć zakończyła swoją działalność w Rosji. Dodatkowo postanowiliśmy włączyć w akcję polskich przedsiębiorców, którzy mogliby wywrzeć presję na władzach Auchan. Wysłaliśmy maile do 100 firm otrzymujących najwięcej, czyli 100, punktów w aplikacji Pola (maksymalną liczbę punktów w Poli może otrzymać firma, która jest zarejestrowana w Polsce, produkuje w kraju i należy do polskiego kapitału). Otrzymaliśmy też cztery odpowiedzi od firm – Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, Jamar Szczepaniak Sp. j., OSM Łowicz i Victus Sp. j. Choć było ich znacznie mniej, niż się spodziewaliśmy, to wynika z nich jednoznacznie, że sieć Auchan podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zarzutów, jakie padają pod jej adresem. Przykładem jest odpowiedź SM Mlekpol w Grajewie. Firma Mlekpol prezentuje wzorcową postawę. Jednocześnie potępia wsparcie dla sił agresora i nie podejmuje gwałtownych działań w trosce o każdego ze swoich dostawców. W dodatku firma podjęła kontakt z oskarżoną siecią w celu wyjaśnienia sprawy, co już samo w sobie przyczynia się do wytworzenia presji na władze Auchan. Dokładnie takiej postawy oczekiwaliśmy - informuje Klub Jagielloński.

Klub Jagielloński: Wiele firm nie udzieliło odpowiedzi ws. współpracy z Auchan

W drugiej części akcji Klub Jagielloński zapytał o współpracę z Auchan firmy wymienione na stronie sieci, czyli Glovo, Allegro, Everli i Volt. - Napisaliśmy również do wszystkich gazetek i aplikacji zakupowych z pytaniem, czy nadal chcą uwzględniać w swoich materiałach informacje z tej sieci. Wykonywaliśmy mnóstwo telefonów do firm, które niestety pozostały bez odpowiedzi - tłumaczy organizacja.

Inicjatywa Klubu Jagiellońskiego była pokłosiem międzynarodowej akcji. Dzięki działaniom śledczym międzynarodowych portali, m.in. sieć Leroy Merlin ogłosiła wycofanie się z Rosji. Stosowne działania podejmują również sami Ukraińcy, którzy prowadzą na bieżąco listę międzynarodowych sponsorów wojny.