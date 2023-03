KNF prześwietla Ekipę. Podejrzenie manipulacji w obrocie akcjami

Postępowanie, wszczęte 13 marca 2023 r., ma ustalić czy zachodzą podstawy do złożenia przez Komisję do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tych przestępstw. Poinformowanie o tym opinii publicznej jest uzasadnione skalą potencjalnych nieprawidłowości oraz liczbą spółek, których mogą one dotyczyć - podaje KNF.

Akcjonariuszem części wymienionych spółek jest JR Holding ASI SA, której działania są również przedmiotem tego postępowania wyjaśniającego. Spółka ta złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

KNF sprawdzi, czy doszło do manipulacji

Złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej stanowi naruszenie art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Bezprawne ujawnienie informacji poufnej jest zabronione przez art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i zagrożone karą grzywny do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo oboma tymi karami łącznie.

Informacja o wszczęciu postępowania przez Komisję ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami wymienionych spółek wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ile warta jest Ekipa Holding

Przypomnijmy: w listopadzie 2022 roku Ekipa Holding, notowana na NewConnect spółka, której głównym akcjonariuszem jest Karol "Friz" Wiśniewski, ogłosiła regulamin skupu akcji własnych, na który zarezerwowała 3 mln zł.

Jak wówczas podano, podstawowym celem prowadzenia skupu jest zabezpieczenie interesów spółki i akcjonariuszy, zwłaszcza, że w ocenie zarządu Ekipy kurs akcji będących w obrocie publicznym był zbyt niski w stosunku do ich rzeczywistej wartości godziwej. Skup miał pozwolić urealnić tę wartość, a także uzyskać zwrot z zainwestowanych kapitałów przez inwestorów zainteresowanych krótkoterminową inwestycją.

Ekipa Holding ogłosiła niedawno zmianę metod rachunkowości, przez co na nowo określono wartość bilansową firmy. W raporcie Ekipy za III kwartał 2022 r. niematerialną wartość firmy określono na 238,39 mln zł. Natomiast w najnowszym komunikacie podano, że wartość firmy dla potrzeb amortyzacji ustalono w oparciu o standard rachunkowości MSSF3 i wynosi ona 21,46 mln zł. - Poprzez pomniejszenie wysokości kapitału zapasowego po stronie pasywów, odpowiednio, w sposób istotny, zmniejszy się suma bilansowa spółki – podała spółka.

W III kwartale br. Ekipa Holding osiągnęła 6,49 mln zł przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 1,5 mln zł. Po III kwartałach przychody wyniosły 17,49 mln zł, a strata netto 1,69 mln zł. Od początku roku akcje Ekipy potaniały o prawie 60 proc., dlatego spółka, aby uspokoić inwestorów, zdecydowała się na ich wykup.

Ekipa Holding w nowej strategii na lata 2022-2024 ogłosiła poszerzenie portfolio oferowanych produktów na rynku FMCG oraz rozpoczęcie budowy marek własnych, a także zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży produktów FMCG.