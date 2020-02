Knight Frank: Centra handlowe w małych miejscowościach atrakcyjne, bo mają niewielką konkurencję

W 2019 roku łączna wartość inwestycji w segmencie centrów handlowych osiągnęła 1,9 mld euro. Największą popularnością cieszyły się centra handlowe w mniejszych miastach, ale z dominującą pozycją w regionie, parki handlowe, a także centra outletowe – wynika z raportu Knight Frank. Zdaniem ekspertów tej firmy, w najbliższych latach najwyższą dynamiką rozwoju będą charakteryzować się projekty realizowane w małych miejscowościach.

- Pomimo niższego wolumenu inwestycyjnego odnotowanego w 2019 roku niż w poprzednim, sektor handlowy jest wciąż popularny wśród inwestorów. Najbardziej pożądanymi aktywami były centra handlowe w mniejszych miastach, ale z dominującą pozycją w regionie, parki handlowe, a także centra outletowe. Kluczowe dla inwestorów są obiekty, które są dobrze skomunikowane, mają ograniczoną konkurencję i jednocześnie pozwalają na bezpieczną alokację kapitału – czytamy w raporcie Knight Frank.

Największą transakcją w sektorze centrów handlowych w 2019 roku było przejęcie portfolio centrów handlowych i nabycie prawa pierwokupu do nieruchomości przez Cromwell Property Group za cenę bliską 600 mln EUR.

- W ciągu ostatnich lat odnotowuje się systematycznie malejącą dynamikę przyrostu sprzedaży w sektorze centrów handlowych w dużych aglomeracjach. Dobrą koniunkturę zapewnia jednak wolumen projektów realizowanych w małych miejscowościach. W najbliższych latach, te lokalizacje będą charakteryzować się najwyższą dynamiką rozwoju. Taki stan rzeczy wynika z nasycenia powierzchnią handlową w największych, polskich miastach. Dla inwestorów równie atrakcyjne są nowe formaty powierzchni handlowych typu convenience czy mniejsze parki handlowe zlokalizowane w mniejszych miastach z dominującą pozycją w regionie – mówi Katarzyna Laszkowska, Associate Director, Capital Markets, Knight Frank.

Dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi rynku nieruchomości i ograniczonej podaży atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych gruntów, deweloperzy do poszukiwań nowych inwestycji podchodzą w kreatywny sposób. Zespół Land Advisory w Knight Frank analizuje m.in. tereny z możliwością wyburzenia istniejących budynków i intensywniejszego zagospodarowania terenu w związku z zapisami planistycznymi oraz możliwość zmiany przeznaczenia.

- Zdarza się, że inwestorzy pochodzą z dozą nieufności do panującego zainteresowania gruntami tego typu. By szybko znaleźć nabywcę, na rynku gruntów inwestycyjnych kluczowe są m.in. racjonalna analiza chłonności danego terenu oparta o uwarunkowania planowania przestrzennego, znajomość lokalnych zasobów gruntowych oraz zdolność szybkiego działania. Jednakże, to kryteria wskazujące na niskie ryzyko wpływają na ostateczną ocenę i decyzję o zakupie – tłumaczy Piotr Litwin, Associate Director, Land Advisory, Knight Frank.

Aktywność inwestorów, mimo że zmniejsza się liczba najlepszych obiektów dostępnych na sprzedaż, wciąż rośnie i utrzymuje się na wysokim poziomie. Poszukiwane są aktywa we wszystkich sektorach nieruchomości, nie tylko te położone w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Coraz większe zainteresowanie obserwuje się również w sektorach nieruchomości alternatywnych, do których należą mieszkania na wynajem czy prywatne akademiki. Eksperci Knight Frank przewidują napływ kapitału na krajowy rynek, zarówno ze strony podmiotów obecnych w Polsce, jak również od zupełnie nowych graczy.