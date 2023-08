Kod kreskowy skrywa tajemnicę. Wiemy jak znaleźć białko z robaków

Mąka ze świerszczy

Decyzja Komisji Europejskiej zaskoczyła wielu mieszkańców Starego Kontynentu, otwierając drzwi do obrotu mąką pozyskiwaną z owadów, a konkretnie – ze świerszczy. Kontrowersje wokół tego tematu przez wiele tygodni nie schodziły z ust Polaków, a różnego rodzaju kampanie i akcje informacyjne wyrażały obawy co do potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Ustawa, która wszedł w życie 24 stycznia, umożliwia sprzedaż i konsumpcję produktów zawierających sproszkowane owady. Pomimo zapewnień ze strony KE, że spożywanie tych owadów jest bezpieczne, konsumentom zależy na wiedzy, gdzie owady te mogą się pojawić. Pewność jest kluczowa w podejmowaniu decyzji dotyczących diety.

Etykiety mówią o robaczym pochodzeniu

Rozpoznawanie mąki ze świerszczy - etykiety mówią wiele Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, mąka ze świerszczy nie tylko występuje w czystej postaci, ale także jako składnik wielu produktów spożywczych. Oznacza to, że mikroskopijne cząstki owadów mogą być obecne w pieczywie, ciastach, makaronach, batonach, a nawet pizzy. Dla tych, którzy nie chcą spożywać produktów zawierających sproszkowane świerszcze, kluczowe jest staranne czytanie etykiet. Owady te mogą występować pod różnymi nazwami, takimi jak:

Acheta Domesticus ("mąka z" lub "proszek z")

Cricket powder

Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka)

Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna).

Owady jako składniki spożywcze - ciekawostki i kontrowersje

Jednak nie tylko świerszcze stają się elementem współczesnej diety. Ciekawostką może być fakt, że owady znajdują zastosowanie także w innych aspektach produkcji żywności. Przykładem może być barwnik czerwony, oznaczany kodem E120, inaczej znany jako koszenila. Jest on pozyskiwany z czerwców kaktusowych. Ten barwnik może występować pod różnymi nazwami na etykietach, takimi jak koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy oraz CI75470.

Należy jednak podkreślić, że podczas gdy produkty zawierające świerszcze oraz inne owady wydają się być bezpieczne dla zdrowia, barwnik czerwony E120 może być kontrowersyjny. Warto zwracać uwagę na te oznaczenia i podejmować świadome decyzje dotyczące swojej diety, szczególnie w kontekście ewentualnych reakcji alergicznych lub innych potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

Etykieta prawdę nam powie

Podsumowując, obecność mąki ze świerszczy w produktach spożywczych oraz zastosowanie innych owadów w produkcji żywności stanowią nowe wyzwania i kontrowersje w dziedzinie żywienia. Staranna lektura etykiet oraz zdobywanie wiedzy na temat składników spożywczych są kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących naszej diety i zdrowego stylu życia.