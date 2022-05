Kolejna firma z listy sankcyjnej zawiesza działalność

Spółka medmix podaje, że niemal 300 pracowników, blisko 100 kontrahentów i 240 lokalnych dostawców oczekuje w zawieszeniu na zmianę decyzji rządu.

Sankcje dotyczą mniejszościowego udziałowca medmix, Viktora Vekselberga.

- Urzędnicy rozszerzyli sankcje na medmix Polska, pomimo tego że aktywa Vekselberga zostały przez spółkę zamrożone jeszcze w 2018 roku, a firma wspiera poszkodowanych w napaści Rosji na Ukrainę, uchodzców. medmix nie jest objęty sankcjami w żadnym innym kraju. W konsekwencji decyzji polskiego rządu, firma nie może kontynuować swojej działalności w innych krajach - tłumaczy firma.

Wniosek o wykreślenie z polskiej listy sankcji

Firma medmix złożyła wniosek o pilne wykreślenie z polskiej listy sankcji, przedstawiając analizę prawną, która jednoznacznie potwierdza brak kontroli Victora Vekselberga nad jakimikolwiek podmiotami medmix, w tym medmix Polska. Jest on obecnie rozpatrywany przez właściwy organ administracji rządowej.

- W konsekwencji nałożonych sankcji oraz opóźnień w uzyskaniu odpowiedzi, firma jest zmuszona - ze skutkiem natychmiastowym - zawiesić do odwołania produkcję w swoim podwrocławskim zakładzie. Decyzja urzędników była tym bardziej zaskakująca, że firma prezentuje jasno swoje stanowisko wobec agresji Rosji na Ukrainę. Od pierwszych dni medmix aktywnie wspiera uchodźców zaatakowanego kraju. Firma przekazała łącznie ponad 1,3 mln złotych – w tych część pieniędzy zebranych przez pracowników - na rzecz organizacji charytatywnej Save the Children, ze wskazaniem przekazania

pomocy dzieciom, które ucierpiały w wyniku inwazji na Ukrainę. W ramach zbiórek rzeczowych pracownicy medmix przekazali organizacjom pracujących z uchodźcami z Ukrainy w całej Europie artykuły pierwszej potrzeby. Co więcej firma sama wstrzymała sprzedaż do firm będących własnością

rosyjską - czytamy w oświadczeniu firma.

Firma dodaje, że Victor Vekselberg nie ma żadnej kontroli nad podmiotami zależnymi medmix. Fakt ten potwierdza licencja wydana przez amerykański urząd ds. kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) w kwietniu 2018 r., kiedy ten został umieszczony na amerykańskiej liście sankcyjnej. Trafił na nią w efekcie aneksji Krymu przez Rosję.



medmix zatrudnia w swojej polskim oddziale 283 pracowników i współpracuje z blisko 100 kontrahentami - negatywne skutki zawieszenia działalności dotykają każdego z nich. Tak samo jak ponad 240 lokalnych dostawców, z którymi firma ściśle współpracuje od wielu lat. Dlatego

przedstawiciele firmy ponowili wniosek o zwolnienie z sankcji, które są zdaniem firmy błędne i nie leżą w interesie polskiego społeczeństwa i gospodarki, ani pracowników oraz ich rodzin.