Kolejna niedziela bez handlu. Czy Polacy są gotowi pogodzić się z zakazem?

Przed nami kolejna niedziela bez handlu. 18 września zakupy możemy zrobić jedynie w małych punktach, gdzie za ladą stanie właściciel. W tym roku czekają nas jeszcze dwie niedziele handlowe, ale trzeba będzie poczekać na nie do grudnia (11 grudnia 2022 r., 18 grudnia 2022 r.).

O to dlaczego zakaz handlu w niedziele budzi takie emocje w Polakach pytamy socjologa.

- Nowe narzucone nam zakazy traktujemy na samym początku jako atak na naszą wolność czy możliwość osobistego wyboru. Buntujemy się jesteśmy rozżaleni. Z czasem przekonujemy się o tym, że nie każdy zakaz tylko uwiera ale może też pomagać i być dla naszego dobra. Niestety w przypadku zakazu handlu w niedzielę na taki odbiór społeczny nie mamy co liczyć, gdyż jest on w interesie tyko pewnej grupy zawodowej. Inni od lat w niedzielę pracują, bo taki mają charakter pracy - zaznacza nasza rozmówczyni.

- Nie możemy porównywać się też z krajami, które dawno temu wprowadziły zakaz handlu w niedzielę. Praktycznie ludzie nie pamiętają innego jak obecny stan rzeczy, gdy sklepy są zamknięte. Nie mają za czym tęsknić, bo nie pamiętają innej rzeczywistości. Traktują takie rozwiązanie jako normę. W Polsce natomiast to nadal świeża sprawa, budząca emocje, ponieważ można się odwoływać do naszego poprzedniego doświadczenia z otwartymi w niedzielę sklepami. Żywo, emocjonalnie dyskutujemy, bo pamiętamy. Czujemy jak wolny wybór co do decyzji o zakupach w niedziele został nam odebrany. Jak swoboda naszych wyborów została ograniczona ustawą. Powracamy pamięcią do czasu, gdy niedziele były handlowe - wyjaśnia Iwona Tyrna-Łojek.



- Z drugiej strony mamy przykład Czech, naszego południowego sąsiada, gdzie handel w niedzielę ma się dobrze. Na bilbordach czytamy napisy „zapraszamy, przejedzcie do nas, bo tu i w niedzielę możecie zrobić zakupy". Z moich obserwacji wynika, że wielu Polaków chętnie w weekend zwiedza i odpoczywa w Czechach a przy okazji robi tam niedzielne zakupy - dodaje.

Przypomnijmy, z badania, przeprowadzonego w II połowie września 2021 r. przez UCE RESEARCH dla Grupy AdRetail na reprezentatywnej próbie 1017 Polaków w wieku 18-80 lat, wynika, że 54,9% społeczeństwa opowiada się za całkowitym powrotem handlu w niedziele. Natomiast 35,8% jest przeciwnego zdania. Z kolei 9,3% ankietowanych nie zajmuje stanowiska w tej kwestii.