Kolejna odsłona hitu od marki Tymbark. Do wygrania vouchery na eventim.pl

Skanuj kapsle w aplikacji i odkrywaj przedpremierowe materiały

„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” to jedna z najpopularniejszych piosenek miłosnych w historii polskiej muzyki. Od lat mocno kojarzona z marką Tymbark, tego lata doczeka się kolejnej reinterpretacji, dzięki współpracy marki z popularnymi artystami. Jeszcze przed planowaną na 7 sierpnia br. premierą, marka uruchomiła aplikację, dzięki której fani za pomocą kapsli z napojów Tymbark, mają możliwość dostępu do ekskluzywnych i niepublikowanych wcześniej treści. Kapsle Tymbarku można skanować dowolną ilość razy. Im więcej zeskanowanych kapsli, tym więcej dostępnych materiałów.

Najbardziej aktywni uczestnicy nie tylko przedpremierowo odkryją tegorocznych artystów zaangażowanych w projekt oraz teledysk, ale również zobaczą ekskluzywne materiały wideo dostępne jedynie w aplikacji dostępnej pod adresem ar.wszystkomigra.pl/. Każdy obejrzany materiał wideo to jeden los w loterii. Co tydzień do wygrania czeka 10 voucherów o wartości 300 zł oraz 30 voucherów o wartości 100 zł do wykorzystania na eventim.pl.

Więcej szczegółów dotyczących nowej akcji Tymbarku można znaleźć na stronie www.wszystkomigra.pl/.

Kampania zaplanowana została wielokanałowo. Obejmie m.in. YouTube, Instagram, Facebooka, TikToka, Snapchata oraz działania z influencerami.