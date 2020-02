Kolejna sieć "ma na pieńku" z Coca-Colą

Europejski sojusz zakupowy Agecore zwiększa presję na producenta napojów bezalkoholowych Coca-Cola. Po Intermarché i Netto we Francji oraz sieci Edeka w Niemczech, belgijski Colruyt dołącza do bojkotu.

W sklepach Colruyt oraz w sklepie internetowym firmy, kilka produktów Coca-Coli stało się ostatnio niedostępnych. Klienci nie kupią już m.in. napoju Coca-Cola Light, 1-litrowej butelki Coca Cola Zero, Fanty Orange, wody Chaudfontaine i herbaty Fuze.

Rzecznik sieci Colruyt, Silja Decock, potwierdza, że ​​negocjacje z Coca-Colą nie idą dobrze, co oznacza, że ​​niektóre produkty stały się chwilowo niedostępne. Sprzedawca nie podaje szczegółów dotyczących konfliktu: chce, aby rozmowy były kontynuowane dyskretnie.

„(...) nie chcemy wchodzić w szczegóły. Chcemy, aby negocjacje odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Rozumiemy, że sytuacja jest denerwująca dla klientów, którzy nie mogą już znaleźć swojego ulubionego produktu na naszych półkach. Chcę przeprosić za te niedogodności. My jako Grupa Colruyt nadal szukamy konstruktywnego rozwiązania i chcemy zapewnić, że będziemy w stanie dotrzymać gwarancji najniższej ceny w stosunku do naszych klientów. Dla jasności: większość produktów Coca-Coli wciąż znajduje się na naszych półkach. Jest to tylko ograniczona liczba produktów, które są tymczasowo niedostępne, a liczba ta różni się w zależności od sklepu. ”

Przypomnijmy, że od początku tego roku Intermarché i Edeka (także członkowie Agecore) są w konflikcie z producentem napojów.