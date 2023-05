Kolejna wpadka Żabki? Aktywista punktuje alkoholową promocję

Jazda na rowerze i chlanie. Co może pójść nie tak. Kartele alkoholowe i Żabka Polska są zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego - napisał na Twitterze Jan Śpiewak.

Jan Śpiewak krytykuje promocję Żabki, fot. za Twitter/Jan Spiewak

Żabka promuje zakup wódki. Czy to zgodne z prawem?

Chodzi o promocję prowadzoną w ramach "Podejmij wyzwanie" - "Czas poszusować!". By wziąć w niej udział trzeba kupić jedną butelkę 0,5 l wódki Żołądkowa Gorzka (Stock Polska) i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Można wygrać rower, bony do Żabki lub zestawy wódki. Akcja trwa do 16 maja br. Żabka tłumaczy, że to oferta producencka.

Użytkownicy aplikacji lojalnościowej żappka mają dostęp do różnego rodzaju promocji, także dotyczących papierosów i alkoholu. Czy zgodne z prawem?

Aby otrzymywać powiadomienia o takich promocjach należy potwierdzić wiek, kupić produkty i zaakceptować regulamin ofert specjalnych, tym samym wyrazić zgodę na ich wyświetlanie w aplikacji. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem i regulacjami. Nie dostarczamy tych kategorii do domu, klienci muszą najpierw sami udać się do sklepu, żeby kupić produkty osobiście - tłumaczyła sieć Żabka.

Kolejna kłopotliwa promocja Żabki

Kilka dni temu Żabka ściągnęła na siebie krytykę po innej akcji - chodzi o reklamy dotyczące możliwości nabycia za złotówkę hot doga przy zakupie paczki papierosów. - Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna; jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK – podało Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do tej promocji. Żabka poinformowała, że wycofuje oferty.