Kolejne 10 mln maseczek po 1,61 zł trafiło do sklepów Żabka

20 kwietnia br. Żabka rozpoczyna dystrybucję II transzy maseczek w cenie 16,17 zł za opakowanie 10 sztuk, Firmie udało się zakupić około 10 milionów jednorazowych maseczek ochronnych, które do 24 kwietnia, będą dostarczane do sklepów w całej Polsce.

- Lotnisko w Szanghaju, z którego nasze transporty są realizowane, obsługuje zamówienia z całego świata. Maseczki przyleciały w dwóch turach, pierwsza w ub. sobotę tj.18.04.2020 r. i dzisiaj zrealizowaliśmy dostawy do ok.3 tysięcy sklepów, druga wylądowała na Lotnisku Chopina i będzie dystrybuowana od najbliższej środy. Łącznie do końca tygodnia w całej sieci klienci będą mogli zakupić ok. 10 milionów maseczek. Organizujemy także kolejną, III turę ok. 10 milionów maseczek, która przyleci 26 kwietnia i będzie dystrybuowana w następnym tygodniu – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka Polska.

Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa. Cena za sztukę wynosi poniżej 1,62 zł przy zakupie opakowania zawierającego 10 sztuk. Odpowiada ona kosztowi zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski. Tym samym maseczki sprzedawane są bez marży. Sieć wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.

Pierwsza tura 8 milionów maseczek ochronnych przyleciała do naszego kraju 10/11 kwietnia br. na Lotnisko Chopina, przy współpracy LOT Cargo.